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La presidenta reaccionó con ironía al anuncio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la creación del grupo denominado “Defensores de México”, cuyos integrantes iniciarán recorridos por el país a partir de este mes.

Durante su conferencia, la Mandataria federal evitó profundizar en el tema y se limitó a lanzar un comentario breve sobre los perfiles presentados por la dirigencia priista.

“Sin comentarios. No sé, pero sí son muy nuevos perfil”, expresó.

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El miércoles, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que la coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México será , quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Robles recuperó su libertad en agosto de 2022, luego de permanecer tres años en prisión preventiva acusada de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario, cargos por los que posteriormente fue absuelta.

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