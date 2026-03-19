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Una juez federal ratificó la prisión preventiva y vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Guerrero, por su presunta implicación en el caso .

En audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba suficientes para procesar a la exfuncionaria junto con Margarita Anguiano Castro, por los , en la modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio, y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambas mujeres fueron detenidas por agentes de la FGR en un departamento de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en posesión de cinco cartuchos de arma de fuego y cajas de medicamentos controlados.

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La impartidora de justicia otorgó a la FGR un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó a las dos mujeres la prisión preventiva de oficio, por lo que quedaron presas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

La FGR acusa a Blanca María del Rocío Estrada Ortega de estar implicada en la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que registraron parte de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

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Dicho material posiblemente contenía el momento en que policías locales interceptan a uno de los autobuses que transportaban a los estudiantes normalistas la noche en que fueron desaparecidos.

Agentes ministeriales detuvieron a Estrada Ortega y a Margarita Anguiano Castro durante un cateo en el departamento de la ex funcionaria, ubicado en Retorno 53 de la Avenida del Taller, en la Unidad ISSSTE-6, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

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aov/bmc

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