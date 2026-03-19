La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la muerte de otro connacional que se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE en inglés).

El Gobierno de México, a través de la SRE exigió una investigación pronta y exhaustiva por la muerte del joven de 19 años de edad y enfatizó que estos fallecimientos resultan inaceptables.

"Se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

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Además, solicitó determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.

La Cancillería indicó que el consulado general de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención y continuará con las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

A través de la representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

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Apuntó que las autoridades estadounidenses señalaron que el caso se encuentra actualmente bajo investigación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos "y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior".

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cdm