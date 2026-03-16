La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, sobre la situación en el Medio Oriente, las acciones consulares de las embajadas de la región han facilitado la evacuación de 1,337 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró su llamado a no visitar la región mientras prevalezca la situación de conflicto.

Detalló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que recomendó contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

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La Cancillería destacó que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

Además, recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán), +98 912 122 4463 (número iraní) y 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano).

(que opera temporalmente en Azerbaiyán), +98 912 122 4463 (número iraní) y 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano). Embajada en Azerbaiyán , 00 994 50 228 8636

, 00 994 50 228 8636 Embajada en Israel , 054-316-6717

, 054-316-6717 Embajada en Jordania , 0778 00 0494

, 0778 00 0494 Embajada en Qatar , 3363 4450

, 3363 4450 Embajada en Arabia Saudita , +966557539374

, +966557539374 Embajada en Kuwait , +965 9401 6333

, +965 9401 6333 Embajada en EAU , 504 54 0273

, 504 54 0273 Embajada en Líbano , 03 044 598

, 03 044 598 Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095

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