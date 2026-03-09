La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que se comenzaron a entregar visas a jugadores de la Selección de Futbol de Iraq quienes tienen programado el próximo 31 de marzo, un partido de repechaje en Monterrey, Nuevo León, para ganar un lugar en el Mundial de Futbol FIFA 2026.

En una nota informativa, la Cancillería detalló que ayer domingo 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana martes se tiene programado documentar a otros jugadores en la Embajada en Qatar.

La dependencia federal recordó que el espacio aéreo de Iraq continúa cerrado por el conflicto que vive el Medio Oriente, pero que pesar de ello, indicó, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México.

Señaló que desde que se tuvo conocimiento de las solicitudes de visas, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha estado en comunicación con los directivos de la Federación de Futbol de Iraq y el propio seleccionador del equipo, Graham Arnold, para atender con celeridad sus solicitudes.

Además, la Cancillería informó que ha mantenido contacto con las autoridades de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol.

"El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar.

"Asimismo, se estableció comunicación con el encargado de Negocios de la Embajada de Iraq en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar toda la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Iraq".

La SRE indicó que las autoridades deportivas de Iraq han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y cuerpo técnico tienen a su alcance para ingresar a nuestro país.

"No obstante, se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección, de conformidad con la normatividad aplicable", agregó.

