Tras las marchas por el 8M Día Internacional de la Mujer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que, en varios estados, algunas “aprovecharon” estas movilizaciones para agredir y provocar daños a instalaciones civiles e iglesias.

En un comunicado, el Episcopado realizó una mención especial al incendio de la puerta del Sagrario Metropolitano, La Compañía, en San Luis Potosí.

“Los templos son lugares de oración, de encuentro y de consuelo para miles de personas, especialmente para quienes buscan consuelo espiritual después de haber sufrido alguna injusticia, por ello nos parece grave la violencia manifestada hacia esos lugares de esperanza y paz, pues la violencia nunca será el camino hacia la paz”, agregó.

En su pronunciamiento, firmado por Monseñor Ramón Castro Castro y el Obispo Héctor Pérez Villarreal, reiteró su voluntad de acompañar a las mujeres en México que experimentan cotidianamente el dolor, la violencia y la injusticia.

De acuerdo con la CEM, las expresiones y movilizaciones del 8M nos recuerdan una realidad que no podemos ignorar, en donde miles de mujeres en nuestro país siguen clamando para que se les haga justicia, se les ofrezca seguridad y se respete su dignidad.

“Como Iglesia, hacemos eco de su clamor y nos solidarizamos con quienes han sufrido violencia”, aseguró.

En ese sentido, hizo un llamado a que estas manifestaciones contribuyan a hacer visible la urgencia de atender con mayor eficacia las demandas legítimas de tantas mujeres, víctimas de distintas violencias, tanto por parte de autoridades encargadas de garantizar seguridad como de aquellas responsables de impartir justicia.

“Que el dolor que padecen las mujeres no nos enfrente, sino que nos impulse a buscar caminos de justicia, de diálogo, encuentro y fraternidad”, concluyó.

