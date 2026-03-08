Miles de niñas, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad se congregaron en las calles de la Ciudad de México este domingo 8 de marzo para alzar la voz contra la violencia y los feminicidios en el país.

Al ritmo de “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana y en un Centro Histórico pintado de morado, en este 8M Día Internacional de la Mujer las asistentes enarbolaron consignas en contra del machismo y de la violencia patriarcal que sufren cientos de víctimas de todos los días.

“Soy mujer, soy arte, soy fuego”. Aspectos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

“Soy la suma de todas las mujeres que me rodean”, “Las mujeres somos fuego”, “Mi resistencia es su herencia”, “No sé tu historia pero camino contigo” y “Lucha Karen por todas” son algunas frases que podían leerse en los carteles que elaboraron distintas mujeres para mostrar durante esta movilización.

Así como “Mamá: si mañana no me encuentras, búscame en las estrellas”, “Soy mujer, soy arte, soy fuego”, “Estar viva no debería ser un logro”, “Mal de ojo al violador” y “No aparecemos muertas, nos matan”.

“Mamá: si mañana no me encuentras, búscame en las estrellas”. Aspectos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

Los contingentes feministas partieron poco antes del mediodía desde puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora. Durante el recorrido, caminaron por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

“Mal de ojo al violador”. Aspectos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

A lo largo de la movilización, algunas mujeres colocaron fichas de búsqueda de desaparecidos en las vallas instaladas por las autoridades para resguardar Palacio Nacional. A la vez, las colectivas se encargaron de visibilizar casos y testimonios de víctimas de feminicidio, acoso y abuso sexual infantil, en donde exigieron justicia para las afectadas.

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Carteles y consignas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

