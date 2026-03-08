Más Información

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

La jefa de Gobierno, , supervisa junto con su gabinete el desenvolvimiento de la marcha del 8M que actualmente va del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

Así lo informó el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien compartió en su cuenta de X, que además de la mandataria, el secretario de Seguridad Ciudadana, , el titular del C5, Salvador Guerrero, está el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

“Supervisamos las acciones que se realizan durante la marcha del #8M para asegurar que todo se lleve a cabo en orden y sin incidentes”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]