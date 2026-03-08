La jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisa junto con su gabinete el desenvolvimiento de la marcha del 8M que actualmente va del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

Así lo informó el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien compartió en su cuenta de X, que además de la mandataria, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el titular del C5, Salvador Guerrero, está el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

“Supervisamos las acciones que se realizan durante la marcha del #8M para asegurar que todo se lleve a cabo en orden y sin incidentes”, expuso.

