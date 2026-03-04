Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), , asistió en representación de la jefa de Gobierno capitalino, , a la reunión de este miércoles entre autoridades federales y estatales con representantes de la FIFA.

En la junta se constataron los avances y resultados del trabajo de coordinación que impulsa el Gobierno de México en torno a la , afirmó Vázquez Camacho.

Mundial 2026: Pablo Vázquez asiste a reunión con representantes de la FIFA; constata resultados de coordinación con Gobierno de México. Foto: Especial.
Mundial 2026: Pablo Vázquez asiste a reunión con representantes de la FIFA; constata resultados de coordinación con Gobierno de México. Foto: Especial.

Lee también:

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , quien también asistió a la reunión, informó que se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se usarán durante el torneo internacional.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes autoridades de Jalisco, Nuevo León, así como de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]