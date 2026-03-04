Más Información
El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, asistió en representación de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, a la reunión de este miércoles entre autoridades federales y estatales con representantes de la FIFA.
En la junta se constataron los avances y resultados del trabajo de coordinación que impulsa el Gobierno de México en torno a la Copa Mundial de Fútbol, afirmó Vázquez Camacho.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien también asistió a la reunión, informó que se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se usarán durante el torneo internacional.
En la mesa de trabajo también estuvieron presentes autoridades de Jalisco, Nuevo León, así como de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional.
