El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, asistió en representación de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, a la reunión de este miércoles entre autoridades federales y estatales con representantes de la FIFA.

En la junta se constataron los avances y resultados del trabajo de coordinación que impulsa el Gobierno de México en torno a la Copa Mundial de Fútbol, afirmó Vázquez Camacho.

Mundial 2026: Pablo Vázquez asiste a reunión con representantes de la FIFA; constata resultados de coordinación con Gobierno de México. Foto: Especial.

Lee también: Brugada niega cancelaciones masivas de hoteles por Mundial; “prácticamente todo está lleno”, afirma

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien también asistió a la reunión, informó que se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se usarán durante el torneo internacional.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes autoridades de Jalisco, Nuevo León, así como de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional.

Lee también: Semar refuerza seguridad en CDMX y deja 78 detenidos en febrero; aseguran droga, armas y autopartes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr