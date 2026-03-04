El Gobierno de la Ciudad de México instaló el Gabinete de Coordinación con alcaldes y alcaldesas rumbo al Mundial de Futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, instaló formalmente este Gabinete que sesionara, durante marzo y abril, de manera quincenal, y que en mayo y junio se reunirá semanalmente para coordinar los avances y acuerdos rumbo a la justa futbolera más importante del mundo.

La mandataria capitalina detalló que este Gabinete abordará cuatro temas fundamentales: infraestructura y servicios; gobierno y seguridad; atención al turismo; y programas deportivos en las 16 alcaldías.

Destacó que el Mundial llega a la Ciudad en uno de los mejores momentos en materia de seguridad, pues los delitos de alto impacto han venido a la baja en prácticamente todas las alcaldías. Además, dijo que se reforzará la seguridad en el Centro Histórico y anunció 100 acciones para este sitio que en los siguientes días se darán a conocer.

De igual forma, precisó que se trabaja en el reordenamiento del comercio informal, y que se echará a andar una campaña de derechos humanos para evitar el racismo y clasismo.

En materia turística, Clara Brugada comentó que se cuidarán sitios emblemáticos como los canales de Xochimilco, la Basílica de Guadalupe, la Zona Rosa, Garibaldi y el Zócalo capitalino.

En este sentido, anunció que este 15 de marzo se realizará la clase de futbol más grande del mundo en el primer cuadro de la Ciudad, y también está programada la ola más grande del mundo.

Resaltó que en total se están haciendo dos mil obras rumbo al Mundial para que haya un Mundial sin discriminación, “la pelota vuelve a casa, nuestra casa”.

Al respecto, Giovani Gutiérrez, titular de Coyoacán, resaltó que la Ciudad de México ha demostrado ser una muy buena anfitriona, y precisó que la alcaldía, sede del Estadio Ciudad de México, ya está lista para el Mundial.

La edil de Tlalpan, Gabriela Osorio, precisó que esta es una gran oportunidad para realizar obras, que ya están en proceso, en beneficio de las y los turistas, pero que perduren para el disfrute de las y los vecinos. Asimismo, indicó que el Mundial es una gran ventana para que las alcaldías brillen.

