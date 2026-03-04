Más Información

Presidencia manda al Congreso la reforma electoral

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que el próximo 31 de marzo de 2026 es el último día para obtener el 100% de descuento en el pago de la tenencia vehicular, beneficio dirigido a contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la dependencia, los requisitos para acceder al subsidio son:

  • Ser persona física o moral sin fines de lucro.
  • Que el valor del vehículo no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido.
  • No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.
  • Tener tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a su renovación.

El pago del refrendo puede efectuarse en kioscos de la Tesorería, instituciones bancarias, a través del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la aplicación móvil “Tesorería CDMX”, así como en tiendas de conveniencia y departamentales autorizadas.

