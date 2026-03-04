Más Información
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que el próximo 31 de marzo de 2026 es el último día para obtener el 100% de descuento en el pago de la tenencia vehicular, beneficio dirigido a contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos.
De acuerdo con la dependencia, los requisitos para acceder al subsidio son:
- Ser persona física o moral sin fines de lucro.
- Que el valor del vehículo no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido.
- No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.
- Tener tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a su renovación.
El pago del refrendo puede efectuarse en kioscos de la Tesorería, instituciones bancarias, a través del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la aplicación móvil “Tesorería CDMX”, así como en tiendas de conveniencia y departamentales autorizadas.
