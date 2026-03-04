La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que el próximo 31 de marzo de 2026 es el último día para obtener el 100% de descuento en el pago de la tenencia vehicular, beneficio dirigido a contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la dependencia, los requisitos para acceder al subsidio son:

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

Que el valor del vehículo no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido.

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

Tener tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a su renovación.

El pago del refrendo puede efectuarse en kioscos de la Tesorería, instituciones bancarias, a través del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la aplicación móvil “Tesorería CDMX”, así como en tiendas de conveniencia y departamentales autorizadas.

