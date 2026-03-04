La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un fondo de apoyo económico —sin dar a conocer el monto— para los albergues que cuidan de animales en situación de riesgo y abandono, como parte de una serie de acciones en beneficio de los seres sintientes.

“Les informo que la Ciudad de México va a crear un fondo de apoyo para los albergues, porque sabemos que muchos lo necesitan. Nada más imagínense lo difícil que es alimentar a nuestras mascotas. Ahora, si tenemos muchas, peor aún”, dijo la mandataria.

Esta medida se da a conocer a dos meses del rescate de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano, que realizó la administración local a principios de enero.

Ayer, al encabezar la puesta en marcha de una megajornada de esterilización canina y felina, que contempla 450 mil servicios de salud gratuitos para perros y gatos a lo largo de 2026, Brugada Molina detalló 10 compromisos en materia de seres sintientes.

Entre ellos están el construir 100 clínicas con servicios veterinarios gratuitos —14 de las cuales, dijo, ya están por concluirse y otras 16 están previstas para este año—, así como la rehabilitación de 200 parques para perros, el fortalecimiento de la atención en el Hospital Veterinario de la CDMX ubicado en Iztapalapa y la construcción de un segundo.

Reiteró la construcción de un albergue con capacidad para 500 animales rescatados —propuesta que anunció en enero pasado—, y aseguró que se avanza en la creación del Registro Único de Animales de Compañía.

Desde el Bosque de Tláhuac, la mandataria precisó que en la CDMX, 62% de las familias viven con al menos una mascota.