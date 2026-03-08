En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo miles de mujeres saldrán a las calles en distintas ciudades de la República Mexicana para participar en marchas y movilizaciones. Las manifestaciones tienen como objetivo exigir un alto a la violencia de género, mayor seguridad, justicia para las víctimas y la localización con vida de cientos de mujeres desaparecidas.

Colectivas, organizaciones y ciudadanas se congregarán en plazas y avenidas principales de diversos estados para visibilizar la problemática de los feminicidios y demandar acciones efectivas por parte de las autoridades para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Estados 08:51 AM Sinaloa Colectivos de mujeres exhortaron a la ciudadanía a sumarse a la marcha de este domingo para visibilizar y reclamar a las autoridades por las diecinueve muertes violentas de personas del sexo femenino registradas durante el transcurso de este año y por las desapariciones, para que “están no queden olvidadas”.

Bajo el lema “Porque nuestra memoria no olvida”, las activistas de genero invitaron a madres, hermanas y familiares que sufren la secuela de la violencia, con los feminicidios y desapariciones de sus seres queridos, sin que haya justicia para ellas.

La convocatoria emitida por colectivos como apoyando a Mujeres, Amapá del Norte, Bisibles, Ruido Femenino y Pitaya Arrida Red de Mujeres”, entre otro, es enfoque fuera del Palacio Municipal, por la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán para marchar rumbo a Palacio de Gobierno.

En el feminicidio más reciente, de la activista de búsqueda, Rubí Patricia “N”, de 38j años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un departamento del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en la ciudad de Mazatlán, las autoridades judiciales lograron capturar al presunto homicida, José Manuel “N”, de 24 años.



Con información de Javier Cabrera Martínez...

