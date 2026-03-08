En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mujeres, particularmente quienes integran las Fuerzas Armadas, son “tejedoras de la patria”, al reconocer su labor en la defensa y construcción del país.

Durante un acto realizado en el Campo Militar Marte, la mandataria destacó que las mujeres mexicanas han estado presentes en cada etapa de la historia nacional, contribuyendo a la independencia, la soberanía y la justicia del país.

“Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó ante integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.

Lee también En el marco del 8M, Sedena reconoce valor de las mujeres en las Fuerzas Armadas; suman más de 42 mil 600 militares en servicio

La titular del Ejecutivo subrayó que el 8 de marzo es una fecha para recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y sus derechos.

“El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos”, expresó.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, la presidenta señaló que este mes estará dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social.

Explicó que el reconocimiento inicia con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como parte de una tradición de valentía y compromiso con la nación.

“Decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México con las mujeres que tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas: su defensa”, señaló.

Sheinbaum destacó que las mujeres militares no sólo cumplen con su deber profesional, sino que también enfrentan sacrificios personales al equilibrar el servicio a la nación con su vida familiar.

Lee también Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

“Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una hija, una madre, una hermana, una compañera que ha tenido que despedirse de su familia para cumplir con una misión o proteger a otras familias mexicanas”, dijo.

La mandataria sostuvo que la participación femenina en las Fuerzas Armadas representa un ejemplo para las nuevas generaciones, particularmente para las niñas que hoy ven a mujeres desempeñarse en roles que antes eran exclusivos de hombres.

“Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser: científicas, ingenieras, maestras, presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México”, señaló.

Además, afirmó que la presencia de mujeres en las instituciones militares fortalece al país y demuestra que la igualdad implica sumar capacidades y talentos.

“La igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte”, indicó.

En su mensaje, la presidenta también reiteró su compromiso para avanzar hacia instituciones más incluyentes y libres de discriminación.

“Es un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece”, manifestó.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que reconocer el papel de las mujeres en la historia y en el presente del país es fundamental para consolidar un México más justo.

“Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo, un país más fuerte”, concluyó.

Lee también Marchas del 8M en México hoy; mujeres exigen alto a feminicidios y violencia de género al rededor de la República

Citlalli Hernández respalda liderazgo de Sheinbaum y reconoce a mujeres en las Fuerzas Armadas

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoció la labor de las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas y destacó que su presencia está transformando el papel de las mujeres en la vida pública y en las instituciones de seguridad del país.

Hernández Mora agradeció el trabajo de las mujeres militares y afirmó que su participación abre camino a nuevas generaciones.

“Por eso este 8 de marzo le reconocemos su labor, les decimos a las mujeres de las Fuerzas Armadas, gracias, y también convocamos a las Fuerzas Armadas en general a seguir construyendo con nosotras este tiempo de mujeres que ha delineado nuestra presidenta”, expresó.

La secretaria señaló que este día también es para reconocer a las mujeres que portan uniforme, que pasan años preparándose y que han tenido que abrir espacios en instituciones donde históricamente su presencia era limitada.

Lee también “Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

“Hoy queremos darles las gracias por su labor. Queremos reconocerles y decirles que así como ustedes no nos han dejado solas a las y los mexicanos, ustedes tampoco están solas”, afirmó.

Añadió que la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas está cambiando la percepción de lo que pueden lograr las mujeres en México.

“Su presencia está cambiando la idea de lo que una mujer puede ser o no ser. Ustedes representan el anhelo de alguna niña que hoy tiene más certeza de que puede ser lo que quiera ser”, dijo.

Hernández Mora también destacó que la lucha por la igualdad se libra en distintos frentes, incluido el ámbito militar, y subrayó que la historia del país también se escribe con la valentía de las mujeres que integran las instituciones de defensa.

Al dirigirse a la mandataria federal, la funcionaria expresó orgullo por su liderazgo como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

“Nos enorgullece su labor. Saber que en estos momentos complejos de la humanidad México tiene una mujer que defiende nuestra soberanía, que pone el ejemplo de honestidad y compromiso todos los días”, sostuvo.

La secretaria también señaló que el liderazgo de Sheinbaum enfrenta retos como la misoginia y las críticas políticas, pero afirmó que cuenta con el respaldo de la población.

“Hoy las mujeres mexicanas sabemos que podemos ser gobernadoras, secretarias, presidentas, soldadas, generalas, capitanas y, después de 200 años de historia, comandantas supremas de las Fuerzas Armadas”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv