Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles, organizan eventos, protestas y actividades en todo el mundo. No se trata de una celebración cualquiera, sino de una fecha que recuerda una larga lucha por los derechos, la igualdad y la justicia para las mujeres.

Día Internacional de la Mujer 2026. Foto: AFP

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en movimientos sociales, laborales y políticos que marcaron la historia durante más de un siglo.

Lee también: 8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer HOY, 8 de marzo?; conoce los puntos de encuentro

El origen histórico del Día Internacional de la Mujer

El origen del Día Internacional de la Mujer se remonta a principios del siglo XX, cuando varios movimientos femeninos comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones de vida y trabajo, así como participación política.

Día Internacional de la Mujer 2026. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de los momentos clave ocurrió en 1910, durante una reunión internacional realizada en Copenhague, Dinamarca, donde participaron representantes de 17 países. En ese encuentro se discutieron estrategias para impulsar la igualdad de género, fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres y promover el voto femenino.

Día Internacional de la Mujer 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Durante esa conferencia, la política alemana Clara Zetkin propuso establecer una fecha internacional dedicada a la lucha de las mujeres, iniciativa que dio origen a la conmemoración del 8 de marzo.

Lee también: 8M: ¿qué significan el morado, verde y negro en la marcha?; conoce el simbolismo de cada color

La primera conmemoración y las demandas de las mujeres

Tras la propuesta aprobada en Copenhague, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en 1911 en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

En aquella ocasión, más de un millón de personas participaron en mítines y movilizaciones donde se exigían derechos fundamentales para las mujeres. Entre las principales demandas se encontraban el derecho al voto, la posibilidad de ocupar cargos públicos, acceso al trabajo, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral.

Día Internacional de la Mujer 2026. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

Ese mismo año también marcó avances importantes en otros países. Por ejemplo, en España el 8 de marzo de 1910 quedó registrado como una fecha clave, ya que permitió que las mujeres pudieran acceder a la Educación Superior en condiciones de igualdad con los hombres.

Lee también: ¿Por qué marchar?; una lucha feminista más allá del 8M

El reconocimiento internacional por parte de la ONU

Aunque las movilizaciones y conmemoraciones ya existían desde décadas atrás, fue hasta 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas realizó por primera vez la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer, en el marco del Año Internacional de la Mujer.

No obstante, el antecedente más antiguo se remonta a 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el 28 de febrero como un día para recordar una huelga de trabajadoras del sector textil que había ocurrido un año antes en Nueva York, Estados Unidos.

Día Internacional de la Mujer 2026. Foto: de NHAC NGUYEN. AFP

Años más tarde, en 1979, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada uno de los instrumentos internacionales más importantes para proteger los derechos humanos de las mujeres y promover la igualdad de género en todo el mundo.

También te interesará:

CURP biométrica: ¿pueden los adultos mayores tramitarla con su credencial del INAPAM?; aquí te decimos

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv