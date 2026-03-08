8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer HOY, 8 de marzo?; conoce los puntos de encuentro

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para alzar la voz, exigir justicia y visibilizar la lucha por la igualdad de derechos.

Marcha 8M 2026.Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En el marco del Día Internacional de la Mujer, varias ciudades de México preparan marchas, concentraciones y actividades para recordar que la demanda de una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades sigue vigente.

Marcha 8M 2026. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL

Para quienes planean asistir a la movilización este 8 de marzo, es importante conocer a qué hora inicia la marcha, cuáles son los puntos de encuentro y las rutas previstas, ya que cada contingente suele organizarse en horarios distintos.

Lee también: Marcha del 8M en CDMX: las canciones feministas que acompañan la lucha de las mujeres

¿A qué hora inicia la marcha del 8 de marzo?

La marcha por el Día de la Mujer este 8 de marzo comenzará desde las 12:00 hrs con la llegada de los primeros contingentes; sin embargo, el inicio formal de la movilización será entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando la mayoría de los colectivos y participantes ya se han concentrado.

Marcha 8M 2026. Foto: Especial

En la Ciudad de México, uno de los puntos principales de reunión será el Ángel de la Independencia, donde distintos grupos feministas se congregarán desde temprano para organizar contingentes, colocar pancartas y coordinar el avance de la movilización.

Lee también: 8M: ¿qué llevar en tu mochila para marchar este domingo?; integrante de contingente recomienda esto en TikTok

Puntos de encuentro para la marcha del 8 de marzo

Para la movilización del 8M, diferentes colectivas y organizaciones convocan a reunirse en lugares específicos antes de iniciar el recorrido. Entre los puntos de encuentro más comunes se encuentran:

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Marcha 8M 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Desde estos sitios, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma y otras avenidas principales hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizan pronunciamientos, actividades culturales y actos simbólicos.

Lee también: 8M: ¿qué significan el morado, verde y negro en la marcha?; conoce el simbolismo de cada color

Calles y avenidas cerradas este 8 de marzo en CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, las siguientes vialidades estarán cerradas a partir de las 11:30 horas este 8 de marzo conforme avance la movilización:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida 5 de Mayo

Avenida de la República

Intersección de Avenida de los Insurgentes con Paseo de la Reforma

Macha 8M 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Recomendaciones para quienes asistirán a la marcha

Debido a la gran cantidad de personas que suelen participar en la marcha del 8M, se recomienda tomar algunas precauciones:

Llegar con anticipación al punto de encuentro.

Asistir en grupo o informar a familiares sobre la ubicación.

Llevar agua, protector solar y batería suficiente en el celular.

Identificar rutas de transporte público cercanas.

También te interesará:

CURP biométrica: ¿pueden los adultos mayores tramitarla con su credencial del INAPAM?; aquí te decimos

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv