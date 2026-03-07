8M: ¿qué llevar en tu mochila para marchar este domingo?; integrante de contingente recomienda esto en TikTok

Como cada año, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y millones de mujeres se preparan para reunirse en diversos puntos de las ciudades más importantes del mundo para manifestarse y hacer escuchar su voz, para exigir soluciones justas ante problemáticas estructurales con perspectiva de género.

Durante la marcha del 8M, diversos colectivos feministas, creadoras de contenido y contingentes salen a las calles para denunciar un cese a las situaciones de violencia de género que se enfrentan día a día y exigir igualdad ante las autoridades, refrendando el compromiso por construir un espacio seguro y libre para cada mujer en todo el territorio mexicano.

A través de carteles coloridos, mensajes llenos de significado y consignas entonadas en voz alta, cientos de mexicanas marcharán rumbo a la plancha del Zócalo capitalino en un espíritu de unión y de lucha, levantando la voz en busca de un cambio que garantice los derechos constitucionales y el bienestar de las mujeres.

Asistentes a una manifestación por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2025. Foto: AFP

¿Qué llevar en tu mochila en la marcha del 8M?

A través de su cuenta oficial de TikTok la usuaria Mayita Reséndiz, participante de contingente por octava ocasión consecutiva, dio un par de recomendaciones para asistir a la marcha, desde cuestiones de seguridad hasta objetos que debes llevar en tu mochila en caso de emergencia:

Entre los objetos principales destacan:

Dinero en efectivo.

Pila o batería externa para tu dispositivo móvil.

Identificación oficial.

Alimentos de alto contenido calórico como suero hidratante, fruta y chocolate.

Lleva ropa adecuada como gorra , camisas o blusas de manga larga. NO lleves botas, tacones, sandalias o huaraches; en su lugar utiliza tenis cómodos.

como , camisas o blusas de manga larga. NO lleves botas, tacones, sandalias o huaraches; en su lugar utiliza Bloqueador solar.

EVITA el color negro.

En cuanto a medidas y protocolos seguridad, Reséndiz recomienda anotar tu nombre completo y número de teléfono de un contacto de emergencia en la parte interna de tu antebrazo con marcador indeleble, con la finalidad de poder actuar rápido y sin inconvenientes en caso de ser necesario.

Reséndiz también hace la recomendación de mantener activa tu ubicación en tiempo real, desde que sales de tu domicilio hasta finalizar la marcha. Asimismo, explica que deberás enviarla a un contacto cercano que no esté en la marcha que pueda ir monitoreando tu recorrido.

Finalmente, la creadora de contenido hace un llamado a evitar el conflicto y los enfrentamientos con personas ajenas al contingente y colectivos participantes. Además de no usar pañuelos o distintivos en el retorno a tu hogar, con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro tu integridad.

