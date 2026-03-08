La marcha en conmemoración del Día internacional de la mujer o 8M se realizará este domingo 8 de marzo del 2026 en punto de las 11:30 horas, cuando la marea púrpura tome las calles de la Ciudad de México para alzar la voz por aquellas que ya no están y las injusticias que se viven en el día a día.

Los frentes de lucha son variados, entre ellos la música, la cual ocupa uno de los más visibles, tomando su lugar histórico como el medio por el que se dan mensajes importantes a la población, aquí hay muchas canciones que se han creado para dicho propósito.

Una de las más recientes es “Cambias mi mundo”, tema de Lila Downs en colaboración con Snow Tha Product, dos de las mexicanas más prominentes en sus géneros, con el peculiar sonido de cumbia de la oaxaqueña y las barras poderosas de la californiana.

“Este puño en alto, es una ráfaga el fusil que me levantó… Ya no te escondas Ojos de caudilla, en esa libreta esta causa se multiplicó, eres más fuerte de lo que pensabas, cuando tú te empeñas, puedes creer, y te libero, eres fuerte en tu cabello flotan las palabras, viajo contigo, bailo contigo para llegar”, dice parte de la letra.

La canción forma parte del próximo disco de Lila y se estrenó el pasado 12 de febrero del 2026 y es de las primeras que ella escribe con sentido tras una época difícil en su vida, misma de la que logró volver con mucho que decir.

Canciones para el 8M

Además de esta, hay varias canciones que artistas femeninas han creado para conmemorar el 8M y seguir alzando la voz por las mujeres del mundo, tales como “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana, aquí te dejamos algunas de las más conocidas y otras que quizá no tienes en tu playlist:

Canción sin miedo - Vivir Quintana

Antipatriarca - Ana Tijoux

Mujeres - Julieta Venegas

La puerta violeta - Rozalén

Ni una menos - Rebeca Lane

Y la culpa no era mía (El violador eres tú) - Colectivo LasTesis

Querida Muerte (No nos maten): Renee Goust

Calla tú: Danna Paola

La cumbia feminazi: Renee Goust

Azul Mineral: Lau Crespa

Soy María, pero no santa: Prania Esponda

8M fuimos todas: Prania Esponda

Autodefensa: Masta Quba feat Marie V

Bruja: La Perla

Paremos de contar: Jaziel

Alerta: Snowapple

Malo: Bebé

Estas canciones han logrado representar al 8M sin caer en el error de querer convertir una de las conmemoraciones más importantes y significativas en una fiesta.

rad