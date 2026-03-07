Más Información

Timothée Chalamet dice que “a nadie le importa el ballet y la ópera" y Alondra de la Parra le responde: “¡Está muy vivo!”

Timothée Chalamet dice que “a nadie le importa el ballet y la ópera" y Alondra de la Parra le responde: “¡Está muy vivo!”

Las mujeres se empoderan con la danza, afirma Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folklórico de México

Las mujeres se empoderan con la danza, afirma Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folklórico de México

Inauguran FIL Coyoacán

Inauguran FIL Coyoacán

“Vida familiar no debería ser un dilema”; investigadoras hablan de la desigualdad de las mujeres en sus campos

“Vida familiar no debería ser un dilema”; investigadoras hablan de la desigualdad de las mujeres en sus campos

La UNAM: Lugar de encuentro, crecimiento y desarrollo

La UNAM: Lugar de encuentro, crecimiento y desarrollo

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

La Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma en donde se encontraba la estatua de Colón, se convertirá este domingo en una gran sala de cine al proyectarse gratuitamente el documental “Rebeladas”, que apenas acaba de llegar a salas.

La exhibición está programada para la noche, luego de la marcha del 8M, teniendo como objetivo que las mujeres convivan y descansen, al tiempo que vean la historia del casi olvidado Colectivo Cine Mujer, que en las décadas de los 70s y 80s realizó producciones con temas feministas.

“Rebeladas”, codirigida por Tabatta Salinas y Andrea Gautier, fue estrenada el jueves en salas mexicanas tras una década de trabajo.

“Ese Colectivo pocos lo conocen, pero su legado fue tan importante para el cine mexicano, que para nosotras fue importante recuperarlo”, dice Tabatta.

“Es visibilizar a este grupo que trabajaron en 16 milímetros, a estas chavitas maravillosas que con ímpetu demostraban temas que tristemente siguen vigentes y los plasmaron hace 40, 50 años, resulta algo inspirador”, abunda la realizadora.

“Rebeladas” echa mano de segmentos de las películas que hizo el Colectivo, fotografías, entrevistas a las integrantes originales y a realizadoras que se vieron influenciadas como María Novaro (“Danzón”).

El Colectivo llegó a crear animaciones, como una de gallinitas, para que todo mundo entendiera la importancia de que las mujeres trabajaran en comunidad.

“No lo abordamos cronológicamente, sino que va transitando a través de sus testimonios y fragmentos de sus películas de manera orgánica; es ver a 30 personas tomando las calles y ver si después de todo estos años, sí significa algo tomarlas. Si hay cambio, pero falta mucho aún, hay que hacerlos y no solamente cada 8 de marzo”, expresa Tabatta.

No es la primera vez que la Glorieta de las Mujeres que Luchan se usa como lugar de proyección, pues ahí ya se exhibió en su momento “Ruido”, sobre una madre buscadora, de Natalia Beristáin y “Ahora que estamos juntas”, documental de Patricia Balderas.

“La función es las 7 de la noche y vamos a leer un manifiesto que hemos tratado entre colegas sobre lo que nos atraviesa como cineastas, como directoras”, adelanta la realizadora

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]