La Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma en donde se encontraba la estatua de Colón, se convertirá este domingo en una gran sala de cine al proyectarse gratuitamente el documental “Rebeladas”, que apenas acaba de llegar a salas.

La exhibición está programada para la noche, luego de la marcha del 8M, teniendo como objetivo que las mujeres convivan y descansen, al tiempo que vean la historia del casi olvidado Colectivo Cine Mujer, que en las décadas de los 70s y 80s realizó producciones con temas feministas.

“Rebeladas”, codirigida por Tabatta Salinas y Andrea Gautier, fue estrenada el jueves en salas mexicanas tras una década de trabajo.

“Ese Colectivo pocos lo conocen, pero su legado fue tan importante para el cine mexicano, que para nosotras fue importante recuperarlo”, dice Tabatta.

“Es visibilizar a este grupo que trabajaron en 16 milímetros, a estas chavitas maravillosas que con ímpetu demostraban temas que tristemente siguen vigentes y los plasmaron hace 40, 50 años, resulta algo inspirador”, abunda la realizadora.

“Rebeladas” echa mano de segmentos de las películas que hizo el Colectivo, fotografías, entrevistas a las integrantes originales y a realizadoras que se vieron influenciadas como María Novaro (“Danzón”).

El Colectivo llegó a crear animaciones, como una de gallinitas, para que todo mundo entendiera la importancia de que las mujeres trabajaran en comunidad.

“No lo abordamos cronológicamente, sino que va transitando a través de sus testimonios y fragmentos de sus películas de manera orgánica; es ver a 30 personas tomando las calles y ver si después de todo estos años, sí significa algo tomarlas. Si hay cambio, pero falta mucho aún, hay que hacerlos y no solamente cada 8 de marzo”, expresa Tabatta.

No es la primera vez que la Glorieta de las Mujeres que Luchan se usa como lugar de proyección, pues ahí ya se exhibió en su momento “Ruido”, sobre una madre buscadora, de Natalia Beristáin y “Ahora que estamos juntas”, documental de Patricia Balderas.

“La función es las 7 de la noche y vamos a leer un manifiesto que hemos tratado entre colegas sobre lo que nos atraviesa como cineastas, como directoras”, adelanta la realizadora

