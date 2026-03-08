Las mujeres latinoamericanas han convocado el domingo a movilizaciones en diferentes ciudades de la región en el Día Internacional de la Mujer para levantar sus voces contra la desigualdad y la violencia física y sexual que padecen al menos una de cada tres mujeres en Latinoamérica.

En esta oportunidad, las movilizaciones tendrán como tema central los “derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, que propuso Naciones Unidas para conmemorar la fecha y sensibilizar sobre las barreras que limitan el acceso igualitario a la justicia y los derechos humanos.

Los cambios en la balanza política de Latinoamérica, que se ha inclinado en los últimos meses hacia la derecha tras los triunfos electorales de José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras y Laura Fernández en Costa Rica, han generado preocupación entre activistas y especialistas que temen que puedan darse retrocesos en las conquistas que han logrado las latinoamericanas en las últimas décadas.

Los temores se han visto avivados por las medidas adoptadas en Argentina por el presidente ultraderechista Javier Milei —aliado del mandatario estadounidense Donald Trump—, quien eliminó hace casi dos años la subsecretaría contra la violencia de género y recortó subsidios y programas de protección social a las mujeres como parte de sus políticas de reducción de gastos.

Para la investigadora y activista Estefanía Vela, directora ejecutiva de la ONG mexicana Intersecta que promueve políticas públicas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el vuelco de la región hacia la derecha puede implicar para las latinoamericanas el “regreso a roles tradicionales” y afectar las conquistas de los últimos años.

Violencia y desigualdad

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante 2024 al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región, lo que se tradujo en 11 muertes violentas diarias por razón de género.

Para 2024, la tasa más elevada de muertes violentas en la región la tuvo Honduras con 4.3 casos por cada 100 mil mujeres, seguida de México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Bolivia.

En cuanto a agresiones físicas o sexuales, el panorama de la región también es dramático. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios de Naciones Unidas, para 2023 en Latinoamérica una de cada tres mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual en algún momento de su vida.

La violencia que enfrentan las latinoamericanas se da en un contexto de limitaciones de acceso a la justicia.

ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas que defiende la igualdad de género, reconoció esta semana en un comunicado que a pesar de que 87 países han promulgado leyes contra la violencia doméstica y más de 40 han reforzado en la última década la protección constitucional de las mujeres y niñas, la estigmatización, la culpabilización de las víctimas, el miedo, el desconocimiento de los mecanismos y la desconfianza institucional continúan obstruyendo la justicia.

Como ejemplo de ello se citó el caso de México, donde sólo 13.1% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual de parte de sus parejas presentan denuncias ante las autoridades.