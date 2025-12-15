Más Información

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Buenos Aires. El presidente electo de Chile, , viajará este martes a Argentina para reunirse con el mandatario argentino, , en el que será su primer viaje internacional tras su contundente triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

La visita de Kast fue confirmada a EFE por la Presidencia argentina, que señaló que se reunirá con Milei en la Casa Rosada, sede del Gobierno, pero no ofreció información adicional sobre la agenda del presidente electo chileno en .

Kast, que se impuso en los comicios con más del 58% de los votos, se reunió este lunes con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en el palacio de gobierno para empezar una transición que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá la Presidencia.

Lee también

Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, consideró que se trata de "un paso más" de la región ene instó a "trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad".

La Cancillería argentina también felicitó a Kast mediante un comunicado en el que enfatizó su "voluntad de trabajar conjuntamente con y con los países socios de la región".

"Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo", añadió el texto.

Lee también

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión de casi 340 mil migrantes, tipificar la migración como un o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del .

Kast sucederá a Boric el 11 de marzo y gobernará por un periodo de cuatro años.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos