El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

Santiago de Chile, 14 dic.- El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con el 57.4 % de los votos escrutados, según cifras del Servicio Electoral.
En el búnker de Kast se vivían escenas de euforia, incluso antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales. La música irrumpió apenas cerraron las urnas. Con un escenario montado que cortó la calle Presidente Errázuriz, frente a la sede del Partido Republicano, en el barrio de Las Condes, en Santiago, el clima de festejo se instaló desde temprano, con banderas, cánticos y un tono de celebración que anticipaba un desenlace favorable.
