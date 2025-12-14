Más Información

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach en Australia; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach en Australia; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

El ultraderechista José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile; vence por casi 20 puntos

Sheinbaum realiza visita sorpresa a hospital del IMSS en Ciudad Juárez; supervisa abasto de medicamentos

Sheinbaum realiza visita sorpresa a hospital del IMSS en Ciudad Juárez; supervisa abasto de medicamentos

Trasladan 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala Harfuch

Trasladan 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala Harfuch

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Con baja asistencia, Generación Z realiza marcha del silencio en CDMX; exigen cese de la violencia

Con baja asistencia, Generación Z realiza marcha del silencio en CDMX; exigen cese de la violencia

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Santiago de Chile, 14 dic.- El ultraderechista ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con el 57.4 % de los votos escrutados, según cifras del Servicio Electoral.

Lee también

En el búnker de Kast se vivían escenas de euforia, incluso antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales. La música irrumpió apenas cerraron las urnas. Con un escenario montado que cortó la calle Presidente Errázuriz, frente a la sede del , en el barrio de Las Condes, en Santiago, el clima de festejo se instaló desde temprano, con banderas, cánticos y un tono de celebración que anticipaba un desenlace favorable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos