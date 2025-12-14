Líderes internacionales felicitaron este domingo al ultraderechista José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile.

El primero en manifestarse fue el presidente argentino, Javier Milei, quien declaró su "enorme alegría" por la victoria de Kast, quien asumirá el cargo en marzo de 2026.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", escribió Milei en X.

Para Estados Unidos, la victoria de Kast suma un aliado más de derecha que se alinea con el presidente Donald Trump en América Latina.

Bajo el liderazgo de Kast, "confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. Kast hizo de la migración un tema clave de campaña y se comprometió a expulsar del país a más de 300 mil migrantes irrregulares que viven en Chile.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, subrayó que "Estados Unidos y Chile han tenido relaciones cercanas la mayor parte de los últimos dos siglos, y lo sé por mi experiencia personal, como hijo de un exembajador de Estados Unidos en Chile. Lo de hoy es otra señal de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo por su abrumadora victoria y claro mandato".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99% de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58.1% de los votos frente al 41.8% de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó en X sus "sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile".

El gobernante paraguayo confió en que trabajarán "juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación" entre sus naciones.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que la elección de Kast "abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto".

Desde Colombia, el expresidente Iván Duque le auguró éxitos a Kast en un diálogo con los distintos sectores políticos de ese país.

"Felicitamos a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho", manifestó Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones", agregó Duque.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, no se ha pronunciado sobre el triunfo de Kast.

