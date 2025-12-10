Más Información

Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, ; y Panamá, José Raúl Mulino, se reunieron este miércoles con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y con el rey Harald V en Oslo, sin que su homólogo argentino, , participara en los encuentros como estaba previsto inicialmente.

Los cuatro presidentes se desplazaron a la capital noruega con ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana , que los había invitado a acompañarla, aunque ella misma todavía no ha logrado llegar a la capital de noruega.

Estaba previsto que los cuatro mandatarios se encontraran por separado con Store en el Grand Hotel de Oslo, en el que se alojan, a partir de las 15:15 GMT.

Lee también

Sin embargo, la oficina del primer ministro informó al diario Dagbladet que Milei había cancelado su asistencia poco antes de que se produjera el encuentro, mientras que según la cadena pública NRK tampoco asistió a la audiencia con el rey Harald V a las 14:40 GMT en el palacio del monarca.

"Hablé con él en el Ayuntamiento de Oslo y se volvió derecho a Buenos Aires", explicó el propio Store a NRK sobre la ausencia de Milei, que había provocado sorpresa en el país escandinavo.

"Es su agenda y lo respetamos. Vino hasta aquí para estar presente en la ceremonia de entrega (del Nobel)", dijo el primer ministro laborista, que agregó que, según se le había trasmitido, Milei necesitaba estar de vuelta para asistir a una sesión del Parlamento en Buenos Aires.

Lee también

El presidente argentino Javier Milei habla durante la ceremonia de apertura de la exposición anual de la Sociedad Rural, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 26 de julio de 2025. Foto: AP/Archivo
El presidente argentino Javier Milei habla durante la ceremonia de apertura de la exposición anual de la Sociedad Rural, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 26 de julio de 2025. Foto: AP/Archivo

Fuentes de la Presidencia argentina confirmaron a EFE que Milei no participó de las reuniones y que ya emprendió el viaje de regreso a Buenos Aires.

Ante la consulta sobre el motivo de esta decisión, explicaron que "ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella".

Mientras que Mulino llegó ya el lunes a Oslo, Milei arribó este martes, y asistió junto con los otros presidentes sudamericanos a la ceremonia de entrega del Nobel en el Ayuntamiento de Oslo, en la que leyó el discurso de aceptación la hija de Machado, Ana Corina Sosa.

Lee también

Originalmente estaba previsto que Machado, que vive en Venezuela en paradero desconocido, llegara a la capital noruega el martes para la tradicional rueda de prensa del galardonado, que primero fue aplazada y más tarde suspendida.

La propia líder opositora afirmó en el día de hoy que está "en camino", aunque no está claro cuándo llegará a Oslo, donde no participará ya en el resto de actos previstos para este miércoles, según confirmó a EFE un portavoz del .

Para el viernes Machado tiene agendada una reunión y una rueda de prensa con Store.

es/bmc







