Santiago. Normalidad es la nota más destacada en el arranque de la segunda vuelta presidencial en Chile este domingo, donde más de 15 millones de electores están llamados a elegir entre la candidata de izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

En un día desapacible y lluvioso de primavera, todas las mesas se constituyeron sin dificultad y la afluencia de personas comenzó lenta desde la primera hora, en un proceso que por primera vez en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.

Uno de los primeros en votar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, instó a la población a defender la democracia y alabó la rapidez y fiabilidad de las elecciones en Chile.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario llegó acompañado de su hija, Violeta, a quien dejó con su madre en la entrada, y luego ingresó solo al centro de votación, donde saludó a las personas de la mesa y ofreció unas palabras a la prensa tras depositar su voto.

"La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", subrayó.

Boric también alabó el sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados alrededor de las 19:00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó.

Unos minutos antes había votado en Santiago de Chile el expresidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo que Boric lo hacía en la capital, sufragó la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, gane quien gane, se mantengan políticas de Estado, en alusión a su eventual candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Kast, primer candidato en votar

Sobre las 10:00 de la mañana hora local, dos horas después de abrirse los colegios, votó el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast, quien se mostró seguro de su victoria y prometió ser el presidente "de todos los chilenos".

En una intervención ante la prensa tras ejercer su voto en la localidad rural de Paine, adonde su familia se trasladó tras migrar desde Alemania, el candidato del Partido Republicano moderó las expectativas sobre la acción de un eventual gobierno y expresó su afinidad con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Más allá de las diferencias políticas, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, esta en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas", agregó.

Kast advirtió que no será posible solucionar los problemas del país de manera rápida, pese a que ese ha sido el eje de su programa electoral, junto con la propuesta de instaurar un Ejecutivo de "emergencia nacional" para transformar y sacar a Chile de la profunda crisis en la que, a su juicio, se encuentra el país.

Polémica por mensaje masivo de apoyo a Kast

La única gran polémica de la mañana fue la generada por un mensaje de texto de apoyo a Kast que llegó a los teléfonos de miles de clientes de la empresa local Lipigas, una de las más grandes del país, hecho que Jara denunció ante las autoridades electorales.

Kast aseguró no tener conocimiento del asunto ni relación alguna con él, mientras que los responsables de la compañía atribuyeron el incidente a piratas informáticos.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es cuál será el porcentaje de votos en blanco y nulos en una votación que, por primera vez en la historia de Chile, es obligatoria para más de quince millones de personas inscritas en el censo electoral.

Una de las claves será, asimismo, el destino cerca del 20% de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco.