Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Detención de "El Contador" desata violencia en Ocotlán de Morelos, Oaxaca; agresiones dejan tres muertos

Dos fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, al extremo sur de , y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidas dentro del lugar, según confirmó la Delegación Presidencial de la zona.

Imagen del Parque Nacional Torres del Paine considerado una de las siete maravillas naturales del mundo y santuario para alpinistas en la Patagonia, el 24 de diciembre de 2022. Dos excursionistas mexicanos fallecieron en el parque y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidos dentro del lugar, según confirmó este martes la Delegación Presidencial de la zona. Foto: EFE
Imagen del río Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Puerto Natales, Chile, el 31 de octubre de 2009. El parque posee una superficie de 242.242 hectáreas, con una altitud que va desde los 200 metros hasta los 3.050. Foto: EFE
El incidente ocurrió el lunes mientras los turistas–un hombre y una mujer– realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que llegaron repentinamente al lugar.

Un visitante observa el complejo Cuernos del Paine, en el parque nacional Torres del Paine en Chile, el 11 de diciembre de 2012. Foto: EFE
Imagen del bosque de las Torres del Paine, en el parque nacional del mismo nombre, en Puerto Natales, 3.100 kilómetros al sur de Santiago (Chile), el 31 de octubre de 2009. El parque fue fundado en 1959 y declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1978
El hombre fue hallado sin vida dentro del parque el lunes, mientras que la mujer murió este martes mientras era llevada al Campamento Perros, informó el delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, en una entrevista televisiva.

