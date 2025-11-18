Más Información
Dos excursionistas mexicanos fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, al extremo sur de Chile, y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidas dentro del lugar, según confirmó la Delegación Presidencial de la zona.
El incidente ocurrió el lunes mientras los turistas–un hombre y una mujer– realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que llegaron repentinamente al lugar.
El hombre fue hallado sin vida dentro del parque el lunes, mientras que la mujer murió este martes mientras era llevada al Campamento Perros, informó el delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, en una entrevista televisiva.
