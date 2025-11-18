Dos excursionistas mexicanos fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, al extremo sur de Chile, y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidas dentro del lugar, según confirmó la Delegación Presidencial de la zona.

Imagen del Parque Nacional Torres del Paine considerado una de las siete maravillas naturales del mundo y santuario para alpinistas en la Patagonia, el 24 de diciembre de 2022. Dos excursionistas mexicanos fallecieron en el parque y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidos dentro del lugar, según confirmó este martes la Delegación Presidencial de la zona. Foto: EFE

Imagen del río Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Puerto Natales, Chile, el 31 de octubre de 2009. El parque posee una superficie de 242.242 hectáreas, con una altitud que va desde los 200 metros hasta los 3.050. Foto: EFE

El incidente ocurrió el lunes mientras los turistas–un hombre y una mujer– realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que llegaron repentinamente al lugar.

Un visitante observa el complejo Cuernos del Paine, en el parque nacional Torres del Paine en Chile, el 11 de diciembre de 2012. Foto: EFE

Imagen del bosque de las Torres del Paine, en el parque nacional del mismo nombre, en Puerto Natales, 3.100 kilómetros al sur de Santiago (Chile), el 31 de octubre de 2009. El parque fue fundado en 1959 y declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1978

El hombre fue hallado sin vida dentro del parque el lunes, mientras que la mujer murió este martes mientras era llevada al Campamento Perros, informó el delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, en una entrevista televisiva.

