Más Información

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Fallecen 2 mexicanos en parque Torres del Paine, en el sur de Chile; hay 7 personas desaparecidas

Fallecen 2 mexicanos en parque Torres del Paine, en el sur de Chile; hay 7 personas desaparecidas

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

Santiago de Chile. Dos fallecieron en el, en la Región de Magallanes, al extremo sur de , y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidas dentro del lugar, según confirmó la Delegación Presidencial de la zona.

"Se confirmó que existen actualmente siete personas con , otra ha sido evacuada, y, lamentablemente, dos fueron reportadas fallecidas", indicó la institución presidencial a través de .

El incidente ocurrió el lunes mientras los turistas –un hombre y una mujer– realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que llegaron repentinamente al lugar.

Lee también

El hombre fue hallado sin vida dentro del parque el lunes, mientras que la mujer murió este martes mientras era llevada al , informó el delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, en una entrevista televisiva.

Los visitantes, que iban junto con una tercera persona que permanece desaparecida, recorrían el sector de Los Perros del parque, cerca del Paso John Gardner, informó la prensa local.

Lee también

Clima dificulta las labores de rescate en Torres del Paine

El Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más importantes de Chile y un destacado atractivo turístico de Chile. Ubicado entre la y la estepa Patagónica, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, y conocido por la belleza de su entorno natural, alberga ríos, lagos, glaciares y las cumbres Paine Grande con sus conocidas torres de roca y granito que le otorgan su nombre.

En la temporada 2024-2025 recibió 380 mil visitantes, la mayoría de ellos extranjeros, y fue elegido por la prestigiosa revista , como el quinto lugar más hermoso del mundo, en 2013. El mismo año fue seleccionado como la octava maravilla del mundo tras recibir más de cinco millones de votos en el concurso que realizó el sitio Virtual Tourist.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), administradora del parque, cerró de forma temporal el sector correspondiente al circuito “O”, para facilitar la búsqueda de los otros turistas extraviados, pero las condiciones meteorológicas dificultan las .

"La búsqueda, rescate y evacuación se mantendrán vigentes hasta que los organismos especializados finalicen sus operaciones y mejoren las adversas que actualmente afectan la zona", señaló el organismo en un comunicado.

Lee también

La ruta en la que sucedió la tragedia es para experimentados y requiere de una buena preparación física porque tanto el terreno como el clima en el sector son cambiantes e inestables.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos