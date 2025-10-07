BEIJING (AP) — Aproximadamente 900 excursionistas, guías y otros trabajadores que quedaron varados por una tormenta de nieve el fin de semana en el lado chino del monte Everest han llegado a un lugar seguro, informó la prensa estatal el martes por la noche.

Una fuerte tormenta azotó la zona la noche del sábado, cortando el acceso al lugar donde los excursionistas acampaban a una altitud de más de cuatro mil 900 metros.

En total, 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores quedaron varados. Aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender al mediodía del lunes y el resto había llegado el martes, según informó la prensa estatal, citando como fuente al gobierno local.

Algunos excursionistas, según se informa, tenían hipotermia, y la agencia oficial de noticias Xinhua dijo que alrededor de una docena de ellos fueron escoltados a un punto de encuentro por equipos con alimentos, medicinas, calefacción y suministros de oxígeno.

La zona escénica del monte Everest ha sido cerrada temporalmente. La tormenta azotó durante un feriado nacional de una semana que termina el miércoles.

En el vecino Nepal, un escalador surcoreano murió en una tormenta el fin de semana cerca de la cumbre del Pico Mera, una montaña del Himalaya de seis mil 476 metros (21.250 pies) al sur del Everest.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

