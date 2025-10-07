Más Información

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Abaten a 5 presuntos criminales en operativo tras la muerte de un policía de Sinaloa: Harfuch; aseguran armamento exclusivo del Ejército

"Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños"; asesinan a hombre en plena transmisión en vivo en Guanajuato

Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX

BEIJING (AP) — Aproximadamente 900 excursionistas, guías y otros trabajadores que quedaron varados por una tormenta de nieve el fin de semana en el lado chino del monte Everest han llegado a un lugar seguro, informó la prensa estatal el martes por la noche.

Una fuerte tormenta azotó la zona la noche del sábado, cortando el acceso al lugar donde los excursionistas acampaban a una altitud de más de cuatro mil 900 metros.

En total, 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores quedaron varados. Aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender al mediodía del lunes y el resto había llegado el martes, según informó la prensa estatal, citando como fuente al gobierno local.

Algunos excursionistas, según se informa, tenían hipotermia, y la agencia oficial de noticias Xinhua dijo que alrededor de una docena de ellos fueron escoltados a un punto de encuentro por equipos con alimentos, medicinas, calefacción y suministros de oxígeno.

La zona escénica del monte Everest ha sido cerrada temporalmente. La tormenta azotó durante un feriado nacional de una semana que termina el miércoles.

En el vecino Nepal, un escalador surcoreano murió en una tormenta el fin de semana cerca de la cumbre del Pico Mera, una montaña del Himalaya de seis mil 476 metros (21.250 pies) al sur del Everest.

mgm

