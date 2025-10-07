Apenas habían pasado las 2:00 de la mañana cuando desde un misterioso número llamaron a John Clarke para anunciarle que había ganado el Nobel. El científico lo consideró "obviamente una llamada en broma" que se volvió cada vez más surrealista cuando escuchó "una voz desde Suecia".

"Pronto quedó claro que era real", le dijo Clarke a periodistas el martes después de ganar junto a otros dos colegas el premio Nobel de Física por sus trabajos en el campo de la mecánica cuántica.

"Estaba sentado completamente aturdido (...). Jamás se me había ocurrido en toda mi vida que algo así pudiera suceder", reflexionó.

Este profesor de la Universidad de Berkeley, en California, relató que su teléfono no ha dejado de sonar. Los correos electrónicos empezaron a llegar y la gente comenzó a "golpear mi puerta" buscando entrevistas a las 3:00 am.

"Dije gracias, pero no. No a esta hora de la noche", recordó el británico, de 83 años, con una sonrisa.

Clarke compartió el codiciado premio con el francés Michel Devoret y el estadounidense John Martinis, dos colegas físicos que trabajaban en su laboratorio de Berkeley durante la época de la investigación en los años 80.

Los tres científicos son investigadores en universidades de Estados Unidos.

El físico destacó los recursos significativos que tuvo a su disposición en el momento de su trabajo hace cuatro décadas, como el espacio de laboratorio, asistentes de posgrado y equipo.

Foto: Facebook @nobelprize

Y calificó los esfuerzos del presidente Donald Trump por reformar la política científica y de salud del país como un "problema inmensamente grave", incluyendo los despidos masivos de científicos gubernamentales y recortes a los presupuestos de investigación.

"Esto paralizará gran parte de la investigación científica en Estados Unidos", dijo a la AFP, y agregó que conoce a personas que han sufrido recortes de financiación enormes.

"Será desastroso si esto continúa (...). Suponiendo que la administración actual termine, puede llevar una década volver a donde estábamos, digamos, hace medio año", agregó.

También se refirió a esta situación como un "gran problema" que está más allá "de cualquier compresión".

"Ciencia básica"

La ganadora del Nobel Mary Brunkow, que el lunes fue premiada en la categoría de Medicina, dijo algo similar a los periodistas sobre la importancia del financiamiento público de Estados Unidos a la investigación científica.

Los galardonados con el Nobel de Física de este año realizaron sus experimentos en la década de 1980. Sus investigaciones permitieron posteriormente aplicaciones reales del mundo cuántico.

La mecánica cuántica estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas.

Por ejemplo, cuando una pelota golpea una pared, rebota. Pero a escala cuántica, una partícula puede atravesar directamente una pared. Este fenómeno se conoce como "efecto túnel".

Clarke y sus compañeros demostraron el efecto túnel en una escala que el público puede comprender.

Como lo expresó el comité Nobel, su trabajo demostró que "las propiedades extrañas del mundo cuántico pueden hacerse concretas en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano".

Esa investigación hizo posibles tecnologías como los celulares y también fue fundamental en la carrera para desarrollar las potentes computadoras cuánticas.

Clarke destacó el martes que es "vital" seguir financiando trabajos que puedan parecer "ciencia básica", pero que resultan en "aplicaciones cruciales" más adelante.

"Michel, John y yo no teníamos forma de comprender la importancia" que tendría el trabajo, dijo.

"Es muy importante hacer esta ciencia básica porque no sabes cuál va a ser el resultado", concluyó.

