Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian en Bellas Artes a 25 años del estreno de Amores Perros

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis obtuvieron el Premio Nobel de Física 2025 debido al descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica.

Más información en breve...

Los Premios Nobel comenzaron a ser entregados a partir de 1901, después del deceso del inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896), a personajes que, durante el año pasado, dieron el más grande beneficio a la humanidad dentro de cinco ámbitos de estudio, a saber: Economía, Física, Fisiología o Medicina, Literatura, Paz y Química.

Mañana, miércoles 8 de octubre, se anunciará al ganador o a los ganadores del campo de la Química, el jueves 9 Literatura, el viernes 10 Paz y finalmente el lunes 13 Economía, cuya categoría fue adherida en 1969 con el fin de celebrar los 300 años del Banco Central de Suecia.

La entrega de premios será en Estocolmo el siguiente miércoles 10 de diciembre, a excepción del de la Paz, el cual será entregado en Oslo, Noruega.

