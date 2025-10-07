John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis obtuvieron el Premio Nobel de Física 2025 debido al descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica.

Más información en breve...

Lee también Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Lee también Estudios sobre el sistema inmune ganan el Nobel

Los Premios Nobel comenzaron a ser entregados a partir de 1901, después del deceso del inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896), a personajes que, durante el año pasado, dieron el más grande beneficio a la humanidad dentro de cinco ámbitos de estudio, a saber: Economía, Física, Fisiología o Medicina, Literatura, Paz y Química.

Mañana, miércoles 8 de octubre, se anunciará al ganador o a los ganadores del campo de la Química, el jueves 9 Literatura, el viernes 10 Paz y finalmente el lunes 13 Economía, cuya categoría fue adherida en 1969 con el fin de celebrar los 300 años del Banco Central de Suecia.

La entrega de premios será en Estocolmo el siguiente miércoles 10 de diciembre, a excepción del de la Paz, el cual será entregado en Oslo, Noruega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft