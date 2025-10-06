Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 debido a sus descubrimientos acerca de la tolerancia inmunitaria periférica.

Así lo anunció el Secretario General de la Asamblea del Nobel, Thomas Perlmann, en un auditorio del Instituto Karolinska a las 11:30 de la mañana, es decir, a las 03:30 de la madrugada en México.

De acuerdon con Perlmann, Brunkow está adscrita al Instituto de Biología de Sistemas (ISB), en Estados Unidos, Ramsdell forma parte de Sonoma Biotherepeutics, localizado en EU, y Sakaguchi pertenece a la Universidad de Osaka, en Japón.

Los Premios Nobel comenzaron a ser entregados a partir de 1901, después del deceso del inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896), a personajes que, durante el año pasado, dieron el más grande beneficio a la humanidad dentro de cinco ámbitos de estudio, a saber: Economía, Física, Fisiología y Medicina, Literatura, Paz y Química

Mañana, martes 7 de octubre, se anunciará al ganador en el campo de Física, el miércoles 8 al de Química, el jueves 9 Literatura, el viernes 10 Paz y finalmente el lunes 13 Economía, cuya categoría fue adherida en 1969 con el fin de celebrar los 300 años del Banco Central de Suecia.

La entrega de premios será en Estocolmo el siguiente miércoles 10 de diciembre, a excepción del de la Paz, el cual será entregado en Oslo, Noruega.

