Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

¿Por qué se inunda tanto Iztapalapa? Esto dice el Gobierno de CDMX

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Como cada año, desde 1901 el se otorga a las personas e instituciones que han aportado un beneficio a la humanidad, ya sea en avances científicos, tecnológicos, literarios, médicos e incluso en esfuerzos por alcanzar la paz mundial o de alguna zona específica.

A partir de 1969 se añadió el Premio Sveriges Riksbank en la rama de Ciencias Económicas, el galardón más importante en esa área que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias, y que también es conocido como Premio Nobel de Economía.

De acuerdo con el sitio web oficial de los premios, la edición de este 2025 será del 6 al 13 de octubre. Durante esa semana se anunciarán los ganadores de cada categoría a través de su página web y su canal de YouTube para que puedas ver el anuncio de los ganadores en vivo.

Las sedes de entrega de los galardones serán en diferentes instituciones de Suecia, a excepción del Premio Nobel de la Paz, que será en Oslo, Noruega.

Para seguir las transmisiones en vivo por su canal de YouTube, puedes verlas dando clic

Las sedes de entrega de los galardones serán en diferentes instituciones de Suecia, a excepción del Premio Nobel de la Paz, que será en Oslo, Noruega. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL
¿Cuándo se anuncia a los ganadores de los Premios Nobel?

Medicina: Lunes 6 de octubre, a las 11:30 (3:30 am, tiempo de México) en el Instituto Karolinska, Wallenbergsalen, Foro Nobel, Solna, Suecia.

Física: Martes 7 de octubre, 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen Estocolmo, Suecia.

Química: Miércoles, 8 de octubre, 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias, Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen, Estocolmo, Suecia.

Literatura: Jueves 9 de octubre, a las 13:00 (5:00 am, tiempo de México) en la Academia Sueca, Börssalen, Källargränd, Estocolmo, Suecia.

Paz: Viernes, 10 de octubre, 11:00 (3:00 am, tiempo de México) en el Comité Noruego del Nobel, Instituto Noruego del Nobel, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo, Noruega.

Premio Sveriges Riksbank en la rama de Ciencias Económicas: Lunes 13 de octubre, a las 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias, Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen, Estocolmo, Suecia.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

