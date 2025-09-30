Como cada año, desde 1901 el Premio Nobel se otorga a las personas e instituciones que han aportado un beneficio a la humanidad, ya sea en avances científicos, tecnológicos, literarios, médicos e incluso en esfuerzos por alcanzar la paz mundial o de alguna zona específica.

A partir de 1969 se añadió el Premio Sveriges Riksbank en la rama de Ciencias Económicas, el galardón más importante en esa área que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias, y que también es conocido como Premio Nobel de Economía.

De acuerdo con el sitio web oficial de los premios, la edición de este 2025 será del 6 al 13 de octubre. Durante esa semana se anunciarán los ganadores de cada categoría a través de su página web y su canal de YouTube para que puedas ver el anuncio de los ganadores en vivo.

Las sedes de entrega de los galardones serán en diferentes instituciones de Suecia, a excepción del Premio Nobel de la Paz, que será en Oslo, Noruega.

¿Cuándo se anuncia a los ganadores de los Premios Nobel?

Medicina: Lunes 6 de octubre, a las 11:30 (3:30 am, tiempo de México) en el Instituto Karolinska, Wallenbergsalen, Foro Nobel, Solna, Suecia.

Física: Martes 7 de octubre, 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen Estocolmo, Suecia.

Química: Miércoles, 8 de octubre, 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias, Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen, Estocolmo, Suecia.

Literatura: Jueves 9 de octubre, a las 13:00 (5:00 am, tiempo de México) en la Academia Sueca, Börssalen, Källargränd, Estocolmo, Suecia.

Paz: Viernes, 10 de octubre, 11:00 (3:00 am, tiempo de México) en el Comité Noruego del Nobel, Instituto Noruego del Nobel, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo, Noruega.

Premio Sveriges Riksbank en la rama de Ciencias Económicas: Lunes 13 de octubre, a las 11:45 (3:45 am, tiempo de México) en la Real Academia Sueca de Ciencias, Sala de Sesiones, Lilla Frescativägen, Estocolmo, Suecia.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

