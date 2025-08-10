“Un niño sin un perro es como un día sin sol”, le dijo Charlie Brown a su amigo Linus antes de comprar a Snoopy por cinco dólares. Siendo un cachorrito, Snoopy fue devuelto al criadero donde nació por su primera dueña. Fue así como el niño y el pequeño beagle se volvieron familia.

Desde que asomó su hocico por primera vez, el 4 de octubre de 1950 en las tiras cómicas de Peanuts, Snoopy demostró que no era un perro cualquiera. Aunque duerme sobre su casita roja (y no dentro), vive más aventuras en su mente que muchos humanos: es piloto de la Primera Guerra Mundial, escritor, abogado, músico y líder de la jauría imaginaria Los Aves del Infierno.

Creado por el dibujante estadounidense Charles M. Schulz, el can soñador es mucho más que la mascota de Charlie Brown: es un ícono cultural que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Charles M. Schulz 1922-2000 Dibujante estadounidense. Publicó la tira cómica por primera vez en octubre de 1950 y continuó dibujando a estos personajes hasta su retiro en 1999. Falleció un año después, a los 77 años.

Le gustan la siesta y las galletas; también bailar y filosofar con su mejor amigo, el pajarito Woodstock.

Comparte su vida con Charlie Brown, su dueño y amigo incondicional, aunque a veces lo desafíe. Conforman la pandilla Sally, Linus, Lucy, Patty y Marcie.

En 1950, Peanuts apareció en siete periódicos. El tiraje creció hasta llegar a más de 20 idiomas y 355 millones de lectores en 75 países. La estrella era Charlie Brown, pero dos días después apareció Snoopy y con su carisma se robó la tira.

Su creador, fallecido en el 2000, acumula un patrimonio de unos 375 millones de dólares actuales, pero su legado va más allá, es un tesoro cultural, y hasta las naves espaciales de la NASA llevan los nombres de sus personajes.

El año del pequeño beagle

Para comenzar los festejos en este 2025 bautizado como “El año de Snoopy”, el 15 de agosto se estrenará en Apple TV Snoopy Presents: A Summer Musical, el primer musical animado de Peanuts en 30 años.

La historia transcurre en un campamento de verano que está a punto de cerrar por falta de asistentes y Snoopy y Woodstock descubren un mapa del tesoro que los lleva a un cofre con instrumentos y fotografías de antiguos conciertos.

El filme también es un homenaje a su creador Charles M. Schulz.

“La película también habla de respeto y homenaje. No queríamos solo mostrar a los personajes más jóvenes, sino rendir tributo a Charles Schulz y su evolución como artista”, comenta en entrevista Craig Schulz, hijo del creador de Snoopy.

Evolución

Al principio era un perrito común y corriente que caminaba en cuatro patas, pero con el tiempo desarrolló comportamientos humanos y la personalidad sarcástica que lo caracteriza.

Evolución.

Debut

Apareció por primera vez el 4 de octubre de 1950, tan solo dos días después de la primera publicación de Peanuts...

Debut.

...sin embargo fue en la tira cómica del 10 de agosto de 1968 cuando Charlie Brown y Lucy sorprenden al pequeño Snoopy con un pastel de cumpleaños.

Debut.

Su casa

Él es claustrofóbico, por eso siempre se le ve arriba de ella. Dentro alberga un montón de artículos valiosos que van desde mesas de billar hasta cuadros de Van Gogh.

Su casa.

La primera tira contra el Barón Rojo apareció el domingo 10 de octubre de 1965. Snoopy pasaba todo el día imaginando aventuras sobre la Gran Guerra, y una de ellas fue la que lo convirtió en un as del aire que combatía contra su archienemigo.

Barón Rojo

Familia

Incluye a sus siete hermanos, todos nacidos en la granja de cachorros de Daisy Hill. Spike es el más frecuente en la tira cómica, mientras que otros como Olaf y Andy viven juntos. Molly y Rover aparecen principalmente en especiales de televisión.

Familia.