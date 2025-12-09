El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia), Aldo Valle, se reunió con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, Rosaura Ruiz, la semana pasada para firmar una carta de intención sobre potenciar la cooperación entre los dos países en materia de Inteligencia Artificial (IA).

“Tenemos propósitos comunes de incorporar tecnología en distintas actividades, pero además tenemos una perspectiva en común, que es relacionarnos con la IA con esa responsabilidad que los estados deben tener: una IA con sentido ético, que sea capaz de dar una regulación, que la incorpore a los procesos productivos, desde luego a la gestión de los propios estados, entendiendo que es para la inclusión y el desarrollo integral de la sociedad y no sólo para echar fuerzas del mercado sin control”, declaró Valle, quien en entrevista con EL UNIVERSAL destacó el largo historial de cooperación científica entre los 2 países.

Este acuerdo lo ha tenido Chile con Brasil, Perú y República Dominicana, pues su gobierno está trabajando para implementar la IA como infraestructura pública del siglo XXI, como lo fueron las carreteras en el siglo pasado, dijo el funcionario, con una inversión de más de 4 mil 148 millones de dólares que abarcará hasta 2028, para lograr una “modernización con derechos”.

Para esto, Chile quiere colaborar con países latinoamericanos, para no depender de los conglomerados tecnológicos.

“Tenemos que avanzar en conjunto, establecer marcos regulatorios. Tenemos una cultura en común de tradiciones jurídicas y políticas, eso nos permitiría arribar a acuerdos que protejan a las personas y no a los algoritmos. Por si solos haremos mucho menos de lo que haremos juntos”, afirmó el ministro chileno.

Para lograr esto, es necesario cerrar brechas, para lo que Chile está trabajando en una serie de proyectos como el Primer Modelo de Lenguaje Latinoamericano, un proyecto de Ley para regular Sistemas de IA y formación. Sobre este último se están capacitando a 68 mil trabajadores y 3 mil 300 estudiantes de pedagogía en un programa piloto en cuatro universidades.

Sobre el proyecto de ley, Valle explicó que no se pretende regular la tecnología, sino sus usos, pues no interesa frenar la innovación y desarrollo, pero sí hay que establecer límites, en particular en usos como los deep fakes, manipulación de la información y abusos de la imagen. “Ese equilibrio lo estamos buscando en nuestra legislación”, comentó. Al preguntarle si América Latina está atrasada en este campo comparado con Europa y Estados Unidos, el ministro consideró que no es posible comparar entre países que tienen tradiciones jurídicas distintas.

Sobre el Modelo de Lenguaje, el ministro comentó que es necesaria la cooperación entre los países latinoamericanos para que la información que se consulte por IA “no quede a decisión de compañías tecnológicas que muchas veces proveen información que no corresponde a nuestros países”.

Aldo Valle está consciente de que se trata de un proceso largo, en el que la igualdad de condiciones y respeto a las deliberaciones de cada país es fundamental.