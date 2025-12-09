Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalaron que el sector cultural en México atraviesa una fuerte crisis, la cual se deriva de la inestabilidad de las instituciones culturales por temas como falta de presupuesto y escasez de recursos. Una de las principales afectaciones, y tal vez la más grave, es a la investigación, la cual se ha visto detenida en una gran mayoría de casos, indicaron.

Esta denuncia de varios investigadores se dio ayer en el Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación, coordinado por Bolfy Cottom. Una de las participaciones destacadas fue la del arqueólogo Sergio Gómez, quien señaló que el expresidente siempre tuvo desprecio hacia el INAH.

“Siempre tuvo desprecio hacia todas aquellas instancias que eran críticas o manifestaban crítica a su forma de gobierno; yo no recuerdo que Andrés Manuel López Obrador se sentara a hablar con los sindicatos de trabajadores que lo llevaron al poder, porque finalmente los sindicatos somos críticos e incómodos para el gobierno”, señaló Gómez.

Para el arqueólogo, quien se desempeña como director del proyecto arqueológico Tlalocan, en Teotihuacan, el INAH se encuentra en una profunda crisis provocada por una contradicción interna, ya que se han olvidado los valores y principios por los que se creó el Instituto en 1939, y se le dieron objetivos meramente comerciales y mercantiles.

“No es una crisis de las disciplinas, es una crisis de las instituciones, y todo lo que estamos generando de conocimiento, de investigación, aún sin recursos, es enorme”.

Gómez también adjudicó la crisis del Instituto al “despojo” de la investigación histórica seria y de calidad, e hizo referencia al nuevo libro de López Obrador, Grandeza, como un ejemplo. “Es un despojo de lo que nosotros hacemos como institución; se hace mención, por ejemplo, que no había sacrificios, que los españoles solo vinieron a cometer barbaridades, todo ese trabajo de investigación antropofísica, en el cual se ha demostrado que en la época prehispánica había sacrificio, y ahora este libro se posiciona como el que nos dice la mera verdad en cuanto a nuestro pasado, por eso es un despojo”, apuntó.

Sergio Gómez señaló también la burocratización del Instituto, que ha “deshumanizado” los procesos para obtener recursos destinados para la investigación.