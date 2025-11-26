La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el mural ubicado en la sede del Alto Tribunal titulado “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, elaborado por el artista plástico Rafael Cauduro, presentó afectaciones en su segmento Tzompantli tras los actos violentos registrados durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre.

En un comunicado, la SCJN detalló que entre los daños, se detectó el desprendimiento de calaveras elaboradas de fibras de vidrio, así como la fractura de un fragmento del vitral contiguo, ubicados en la planta baja del inmueble.

Detalló que se actuó de manera inmediata ante esta afectación del patrimonio cultural de la sede, levantando las respectivas actas y notificando a instancias correspondientes.

A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se dio aviso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “autoridades competentes en materia de conservación”.

Asimismo, dio a conocer que personal especializado de ambas instituciones realizó una inspección inicial, y en los próximos días se emitirá un informe preliminar ante las afectaciones.

Mural ubicado en la sede de la SCJN “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores”, elaborado por el artista plástico Rafael Cauduro. Foto: Especial

Posteriormente, se emitirá un dictamen técnico elaborado Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble del INBAL que determinará, en caso de ser necesario, el procedimiento de restauración.

“La SCJN establecerá comunicación con el Estudio Rafael Cauduro, a fin de garantizar un proceso de restauración que honre la visión del maestro y salvaguarde plenamente esta pieza del patrimonio cultural de la Nación”, agregó.

El Alto Tribunal garantizó que continuará informando sobre el tema, debido a la importancia histórica, simbólica y artística de este mural para México.

Destacó que el edificio sede de la SCJN es un recinto histórico que resguarda acervo artístico de gran valor para el patrimonio cultural del país.

“Desde su apertura en 1941, ha albergado obras de destacados muralistas mexicanos, entre ellos Rafael Cauduro, cuyo legado forma parte esencial de la identidad del inmueble”, subrayó.

