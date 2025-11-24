En la clausura del conversatorio “Dando vida al pluralismo jurídico: El caminar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero”, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, calificó como importante los sistemas de justicia indígena.

Agregó que el Máximo Tribunal está abierto a todas las formas de ejercer derecho, hacer justicia, y a todas las formas de organización, en particular a los pueblos indígenas.

Aguilar Ortiz comentó que la costumbre jurídica evolucionó hacia la consolidación de los sistemas normativos indígenas.

En su intervención el representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que la Corte ha incorporado algunos mecanismos para la atracción de casos con perspectiva pluricultural.

“Desde luego, la pluriculturalidad no es que se incorpore solamente por un espíritu de hermandad, sino porque hay mandato constitucional. El artículo dos constitucional establece claramente que el Estado mexicano es un Estado pluricultural, sustentado básicamente en los pueblos indígenas y afroamericanos”, aseveró.

Por su parte, el director general del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón Andrade, expresó en la mesa de análisis “Pluralismo jurídico e impartición de justicia en la Nueva SCJN y el nuevo Poder Judicial”,que no basta con decir que se quiere una justicia intercultural o recurrir a eslóganes.

“Por fortuna estamos en una coyuntura en donde la interculturalidad se ha convertido en un tema central en la actualidad por la configuración de la Corte, por los pasos y las luchas que ya se han dado en el pasado.

“Llegamos también a un momento en que, por primera vez después de muchos años, después de décadas, tenemos un ministro presidente que proviene de una comunidad y que en buena medida ha sido un promotor de estos temas”, puntualizó.

