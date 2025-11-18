Más Información
La actos de violencia registrados el sábado pasado, en la movilización de la generación Z, no tienen lugar ni cabida, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien reiteró su condena a lo sucedido y a los daños causados en el edificio del Alto Tribunal.
Al iniciar la sesión ordinaria de este martes, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales.
“He informado a las ministras y ministros los daños que se ocasionaron a este edificio histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día sábado. Aprovecho para reiterar nuestra condena a estos actos de violencia y de daños que se hicieron al edificio sede de la Suprema Corte, hago un llamado a toda la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales", indicó.
El ministro afirmó que la nueva Suprema Corte "ha mantenido y mantendrá las puertas abiertas y la disposición plena para dialogar cualquier situación, así es que no tiene lugar, no tiene cabida los actos de violencia que hemos vivido el día sábado pasado”.
El sábado pasado, la Corte condenó los hechos de violencia y señaló que las expresiones de violencia aislada desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulneran el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático.
