La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informaron que, con la puesta en operación de la primera Defensoría Pública Federal, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Huejutla, Hidalgo, se sientan las bases para avanzar en la justicia social.

También establece un precedente para acercar la justicia a las comunidades y grupos que tradicionalmente han sido olvidados.

En la ceremonia de inauguración, el ministro presidente de SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que este es un momento histórico para el país y para la justicia, ya que los indígenas a lo largo de la historia no tenían calidad jurídica, hasta la reforma del pasado 30 de septiembre de 2024.

Lee también Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

Destacó que desde el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) están impulsando una defensa de la colectividad, ya que esta visión es la esencia de los pueblos indígenas.

“Tenemos que volverla más humana, pensando en los que históricamente han estado fuera del sistema de justicia para no perder el rumbo “Prueba de ello en el PJF se trabaja en el nuevo perfil del defensor público para que sea más sensible y se convierta en el eslabón que conecte el aparato de justicia con los derechos y costumbres de los pueblos indígenas”, aseveró Aguilar Ortiz.

Resaltó que la defensoría pública del PJF ha demostrado su capacidad técnica jurídica para llevar casos.

Lee también Dan 58 años de cárcel a pareja de Jaqueline Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez; pertenece a banda de secuestradores “Los Tolmex”

“Hoy le abrimos un nuevo frente, una nueva perspectiva: la de ser defensores del pueblo” enfatizó.

El ministro presidente de SCJN, expresó que con la apertura de esta representación se dan los primeros pasos en la consolidación de una justicia incluyente, al tratarse de la primera instalación destinada especialmente al beneficio y atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la región Sierra y Huasteca Hidalguense.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, durante la puesta en operación de la primera Defensoría Pública Federal en Huejutla, Hidalgo este domingo 23 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, durante la puesta en operación de la primera Defensoría Pública Federal en Huejutla, Hidalgo este domingo 23 de noviembre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em