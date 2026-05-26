Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, anunció que, como parte del programa Salud Casa por Casa y del Servicio Universal de Salud, en 2027 personal médico podrá recetar medicamentos a domicilio para adultos mayores y personas con discapacidad para atender padecimientos crónicos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Clarck García explicó que se podrán recetar 22 medicamentos para atender los padecimientos crónicos más frecuentes en las 32 entidades federativas.

“El personal de la salud ya está capacitado y ya hemos hecho las modificaciones para que puedan recetar a los adultos mayores desde su domicilio los medicamentos que requieren, no sólo para padecimientos leves, sino también para dar seguimiento a padecimientos crónicos”, dijo.

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En ese sentido, detalló que, en zonas rurales, las recetas podrán ser surtidas a través de una red que contempla las más de 5 mil Tiendas de Alimentación para el Bienestar, donde las personas recibirán los medicamentos de manera gratuita.

En tanto, para las zonas urbanas, precisó que se instalarán máquinas de dispensación automáticas en centros de salud y unidades de medicina familiar que garantizarán el abasto de los medicamentos.

Adicionalmente, destacó que, en caso de que las recetas no sean surtidas por medio de estos mecanismos, se desplegará una red de farmacias para recibir los medicamentos y que “los adultos mayores encuentren siempre un punto para continuar mejorando su salud”.

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