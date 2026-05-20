Más Información

Hacienda defiende finanzas públicas tras calificación de Moody's; México conserva grado de inversión y perspectiva estable, destaca

Hacienda defiende finanzas públicas tras calificación de Moody's; México conserva grado de inversión y perspectiva estable, destaca

Harfuch: Rocha está en Sinaloa; no tiene escolta federal, sino estatal, dice

Harfuch: Rocha está en Sinaloa; no tiene escolta federal, sino estatal, dice

México suma victoria judicial en EU por corrupción ligada a García Luna; UIF recupera más de 570 mdd

México suma victoria judicial en EU por corrupción ligada a García Luna; UIF recupera más de 570 mdd

Audomaro Martínez, la cabeza militar del obradorismo; perfil del ajedrecista en la estrategia de seguridad de Morena

Audomaro Martínez, la cabeza militar del obradorismo; perfil del ajedrecista en la estrategia de seguridad de Morena

Raúl Castro, a días de cumplir 95 años, mantiene peso político en Cuba; imputación en EU revive fantasmas de la Guerra Fría

Raúl Castro, a días de cumplir 95 años, mantiene peso político en Cuba; imputación en EU revive fantasmas de la Guerra Fría

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

presuntamente vinculadas con narcomenudeo y el robo de camiones de transporte de medicamentos fueron detenidas durante un cateo realizado en la .

Se trata de Hirving Fernando “N”, Marisol “N” y Adriana “N”, capturados en un inmueble de la , donde autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, más de 180 dosis de presunta droga y varias cajas de medicamentos controlados.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos estarían relacionados con actividades ilícitas en la zona oriente de la Ciudad de México, principalmente con la distribución de droga y el robo de unidades utilizadas para trasladar productos farmacéuticos.

Autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, más de 180 dosis de presunta droga y varias cajas de medicamentos controlados. Fotos: Especiales
Autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, más de 180 dosis de presunta droga y varias cajas de medicamentos controlados. Fotos: Especiales

Lee también

Tras el operativo, las indagatorias continúan para ubicar a otros posibles involucrados y determinar el alcance de esta red delictiva.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]