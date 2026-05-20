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Tres personas presuntamente vinculadas con narcomenudeo y el robo de camiones de transporte de medicamentos fueron detenidas durante un cateo realizado en la alcaldía Iztapalapa.
Se trata de Hirving Fernando “N”, Marisol “N” y Adriana “N”, capturados en un inmueble de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, más de 180 dosis de presunta droga y varias cajas de medicamentos controlados.
Las investigaciones apuntan a que los detenidos estarían relacionados con actividades ilícitas en la zona oriente de la Ciudad de México, principalmente con la distribución de droga y el robo de unidades utilizadas para trasladar productos farmacéuticos.
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Tras el operativo, las indagatorias continúan para ubicar a otros posibles involucrados y determinar el alcance de esta red delictiva.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Defensa de Juan "N", acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, niega que se conocieran; "no sé a qué acudió", dice
vr/cr
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