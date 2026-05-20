La alcaldía Azcapotzalco informó que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, Estado de México, realiza trabajos de limpieza y acostalamiento en el bordo del Río Hondo y la zona de San Pedro Xalpa.

En redes sociales, la alcaldía detalló que estas labores iniciaron desde el pasado lunes y continúan de manera permanente, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en la zona.

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“Asimismo, para evitar posibles afectaciones durante la temporada de lluvias, se llevará a cabo el dragado del Río Hondo en coordinación con las instancias responsables”, se precisó.

Cabe recordar que la semana pasada se desbordó el Río de los Remedios, lo que afectó la zona de San Pedro Xalpa. El nivel del agua alcanzó en algunos puntos hasta 40 centímetros llevando consigo toneladas de lodo, lo que dañó mobiliario y vehículos.

LL