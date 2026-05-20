Tequixquiac, Méx.- Por su probable participación en el delito de robo de material metalúrgico, siete personas fueron detenidas, entre ellas un hombre que se identificó como policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía de Tequixquiac, atendieron un reporte sobre robo en proceso a una bodega con material metalúrgico, en la colonia San Mateo.

A la llegada de las fuerzas policiales, observaron a los sujetos mientras traspasaban lingotes de aluminio hacia cuatro vehículos.

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Y como parte del operativo en la carretera Tequixquiac–Zumpango, los oficiales estatales y municipales ubicaron una camioneta tipo vagoneta, cuyo conductor intentó escaparse al notar la presencia policial.

Los detenidos fueron identificados como Rey “N”, de 60 años; Francisco “N”, de 62 años; Julio “N”, de 38 años; Daniel “N”, de 35 años; Jovani “N”, de 34 años; David “N”, de 32 años; y Rey David “N”, de 30 años de edad, este último elemento activo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Todos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público junto con los indicios recabados, donde les iniciaron una carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

LL