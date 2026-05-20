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Un juez de control otorgó la ampliación de la suspensión por dos meses a , conocida como "Lady Racista", por lo que su proceso por el delito de discriminación en agravio de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Pichel deberá someterse a un del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y prestar , informaron fuentes ministeriales.

A su salida de los juzgados de la colonia Doctores, Ximena omitió decir si se presentó a los cursos, como se lo había ordenado un juez previamente.

A su salida de los juzgados de la colonia Doctores, Ximena omitió decir si se presentó a los cursos. | Foto: Especial.
A su salida de los juzgados de la colonia Doctores, Ximena omitió decir si se presentó a los cursos. | Foto: Especial.

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Mencionó que se encuentra tomando terapia y pidió una disculpa por lo sucedido.

"Estoy tomando terapias psicológicas porque para mi hijo y para mí, la verdad es que ha sido muy difícil pasar por todo esto, pero bueno, nada, ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que, pues, pedir una disculpa otra vez y nada más. No les puedo decir nada, pero de verdad les agradezco mucho que estén aquí".

Ximena Pichel afirmó que "cometí un error y estoy arrepentida, nada más".

Dijo que la información sobre su situación y los avances del caso serán informados por sus abogados.

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JACL/cr

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