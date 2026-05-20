Un juez de control otorgó la ampliación de la suspensión por dos meses a Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista", por lo que seguirá en libertad su proceso por el delito de discriminación en agravio de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Pichel deberá someterse a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y prestar servicio social al Estado, informaron fuentes ministeriales.

A su salida de los juzgados de la colonia Doctores, Ximena omitió decir si se presentó a los cursos, como se lo había ordenado un juez previamente.

A su salida de los juzgados de la colonia Doctores, Ximena omitió decir si se presentó a los cursos. | Foto: Especial.

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Mencionó que se encuentra tomando terapia y pidió una disculpa por lo sucedido.

"Estoy tomando terapias psicológicas porque para mi hijo y para mí, la verdad es que ha sido muy difícil pasar por todo esto, pero bueno, nada, ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que, pues, pedir una disculpa otra vez y nada más. No les puedo decir nada, pero de verdad les agradezco mucho que estén aquí".

Ximena Pichel afirmó que "cometí un error y estoy arrepentida, nada más".

Dijo que la información sobre su situación y los avances del caso serán informados por sus abogados.

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JACL/cr