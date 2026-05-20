La alcaldía Magdalena Contreras reforzó el “Operativo Tormenta” ante las intensas lluvias registradas en la demarcación, el cual fue dividido en siete polígonos territoriales, cada uno con un responsable encargado de coordinar distintas colonias y mantener comunicación directa con las áreas correspondientes.

A través de un comunicado, la demarcación informó que busca brindar una respuesta rápida, organizada y cercana ante afectaciones derivadas de lluvias intensas, encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía.

Detalló que, como parte del despliegue, contará con 10 cuadrillas operativas, 18 camionetas pick-up, dos Bobcat, cuatro unidades Vactor, cuatro camiones de volteo, una unidad especial de rescate, cuatro ambulancias, cuatro motocicletas de primer contacto, una cuatrimoto de búsqueda y rescate, 55 patrullas, una torre táctica y dos grúas.

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Además, participarán 53 personas capacitadas para atención de emergencias, siete especialistas en riesgos y 266 policías auxiliares.

El alcalde Fernando Mercado señaló en un video que se trata de un operativo que busca proteger a la comunidad de la alcaldía.

“Un operativo coordinado, fortalecido y capaz de atender lo más importante que tenemos en Contreras, a las y los contrerenses”.

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