Ante los nuevos pronósticos de lluvias intensas para la Ciudad de México durante mayo, con persistencia de tormentas fuertes, posible caída de granizo y actividad eléctrica en diferentes zonas del Valle de México, especialistas advirtieron que el problema de las inundaciones no nada más puede explicarse como una falla del drenaje o de la infraestructura hidráulica, más bien como el resultado de transformaciones ambientales acumuladas durante décadas, especialmente la pérdida acelerada de vegetación urbana.

José Alberto Lara Pulido, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, explicó que el fenómeno está estrechamente relacionado con el modo en el cual la urbanización ha transformado el ecosistema de la capital, al modificar los ciclos naturales del agua y aumentar la vulnerabilidad ante lluvias extremas.

“¿Por qué está lloviendo tanto?”, planteó el académico al analizar los episodios de inundaciones registrados en la ciudad, al señalar que la disminución de vegetación en las urbes incrementa la temperatura y acelera la evaporación del agua, lo que favorece precipitaciones más intensas y frecuentes.

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Lara Pulido advirtió además que inclusive si la infraestructura hidráulica operara a su máxima capacidad, las inundaciones continuarían ocurriendo debido al volumen de agua que cae sobre la metrópoli en eventos cada vez más extremos.

El especialista indicó que la pérdida de árboles, áreas verdes y suelo natural de absorción modifica profundamente el comportamiento del agua en la ciudad, pues la vegetación regula la temperatura, la humedad y la captación pluvial, mientras que el crecimiento de superficies impermeables como el concreto, y el asfalto acelera el escurrimiento y satura el drenaje.

En la misma línea, académicos de la Universidad Iberoamericana han advertido que la Ciudad de México se ha convertido en una superficie altamente impermeable debido al crecimiento de vialidades y desarrollos urbanos, lo que impide la infiltración natural del agua al subsuelo.

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“El agua de lluvia ya no se infiltra al subsuelo. Lo que hacemos es expulsarla lo más rápido posible hacia el drenaje”, señalaron especialistas al proponer modelos urbanos basados en infraestructura verde y sistemas de absorción del agua, inspirados en ciudades que han adaptado su diseño urbano a la gestión hídrica.

La relación entre urbanización y lluvias extremas también ha sido señalada por especialistas en ingeniería hidráulica, quienes advierten que la desaparición de vegetación reduce el tiempo de absorción natural del agua y provoca que grandes volúmenes escurran con mayor rapidez hacia las zonas bajas de la capital.

Para académicos y especialistas en sustentabilidad, estos fenómenos reflejan cómo el cambio climático y el modelo de expansión urbana están modificando el comportamiento hidrológico de la Ciudad de México, incrementando tanto la frecuencia de lluvias intensas como el riesgo de inundaciones y encharcamientos severos.

En dicho contexto, especialistas insisten en que enfrentar las lluvias extremas no depende únicamente de ampliar el drenaje o reforzar infraestructura gris, sino de recuperar ecosistemas urbanos, aumentar áreas verdes, proteger zonas de conservación y replantear la relación de la ciudad con el agua.

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