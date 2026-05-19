Entre 1998 y 2021, México registró 2 mil 470 muertes por caída de rayos, con el Estado de México como la entidad más afectada al concentrar 539 fallecimientos, seguido de:

Oaxaca , con 206;

, con 206; Michoacán , con 168; y

, con 168; y Guerrero, con 133,

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud retomados en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que advierte que este fenómeno atmosférico representa un riesgo subestimado, especialmente en comunidades rurales con alta vulnerabilidad social.

La investigación “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, elaborada por los académicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, y publicada en la revista Weather, Climate, and Society, presenta el primer mapa nacional que combina el peligro climático de tormentas eléctricas con factores sociales como pobreza, falta de infraestructura, rezago educativo y limitado acceso a servicios de salud.

Según el estudio, dentro del Estado de México los municipios con más “eventos” asociados a rayos son:

Villa Victoria , con 30;

, con 30; San Felipe del Progreso , con 27;

, con 27; Ixtlahuaca , con 23; y

, con 23; y Toluca, con 22.

Un “evento”, explicó Jaramillo Moreno, se refiere a la caída de un rayo en una zona donde puede provocar una o varias muertes.

Caída de rayos en México ha dejado 2,470 muertos en 23 años / Foto: IStock

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UNAM revela por qué las tormentas eléctricas impactan más a las zonas rurales

Durante la temporada de lluvias, especialmente en verano, favorecen la formación de tormentas eléctricas, lo que incrementa el riesgo para comunidades expuestas al aire libre y con pocas condiciones de protección, las siguientes zonas:

La Sierra Madre Occidental y

y Regiones del centro y

y Sur del país.

“Éste es el primer mapa de riesgo de muertes por rayos que considera no sólo el aspecto climático, sino también el social”, destacó el académico universitario. Explicó que muchas localidades rurales enfrentan altos niveles de vulnerabilidad social debido a:

Carencias educativas ,

, Viviendas sin protección adecuada contra tormentas,

contra tormentas, Infraestructura limitada y

y Falta de acceso rápido a hospitales.

El estudio advierte que en entidades como Michoacán y Guerrero numerosos municipios rurales enfrentan una combinación particularmente riesgosa: alta actividad eléctrica y alta vulnerabilidad social. En Oaxaca y Chiapas, en cambio, las muertes aparecen de manera más dispersa debido a que las condiciones de vulnerabilidad se distribuyen ampliamente en el territorio.

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Las personas que fallecen por rayos generalmente se encuentran al aire libre al momento de la tormenta o:

Buscan refugio bajo árboles , donde pueden recibir una descarga directa , o

, donde pueden recibir una , o Sufrir electrocución por corriente inducida.

Sin embargo, la caída de un rayo sobre una vivienda también puede resultar fatal cuando el inmueble carece de pararrayos.

Hace cuatro décadas, los países desarrollados registraban menos de 0.5 muertes por millón de habitantes por caída de rayos, mientras que en México la cifra superaba las cinco muertes por millón. Aunque el indicador disminuye con el tiempo debido a la migración de población rural hacia zonas urbanas, los especialistas advierten que el fenómeno continúa siendo un riesgo importante y poco visible.

Para Jaramillo Moreno, el mapa de riesgo resulta clave porque integra ciencias atmosféricas y factores humanos para identificar las regiones donde es prioritario fortalecer medidas preventivas y de protección civil. “Es un riesgo oculto, y por eso no se le presta suficiente atención”, señaló.

¿Cómo protegerte de los rayos en temporada de lluvias?

Suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas,

durante tormentas eléctricas, Buscar refugio en estructuras seguras ,

, Ampliar el acceso a pronósticos meteorológicos y

y Garantizar que la información preventiva llegue también en lenguas originarias a comunidades vulnerables.

em/apr