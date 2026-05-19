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La activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y para la tarde y noche de este martes 19 de mayo en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

📍 Alcaldías con alerta:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

⏰ Pronóstico y Horario:

En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:45 de la tarde y las 22:00 horas de hoy.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas. | Foto: Valente Rosas.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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