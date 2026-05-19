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La () prevé ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de medio nublado a nublado para este martes 19 de mayo en la Ciudad de México.

Además, se esperan e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y caída de granizo.

Especialmente, se esperan lluvias, granizo y vientos fuertes entre las 14:00 de la tarde y las 22:00 de la noche.

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Este día, los vientos serán variables de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

mahc/LL

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