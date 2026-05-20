Tras más de cinco horas de bloqueo entre Avenida Reforma y Canal del Norte, se enfrentaron a golpes agricultores originarios de Tlaxcala y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La discusión comenzó cuando los manifestantes intentaron bajar de un tráiler uno de los tractores que buscan llevar al Ángel de la Independencia, lo cual evitaron los policías y terminó en un enfrentamiento con empujones, patadas y lazos.

El bloqueo se mantiene desde las 5:30 de la mañana y la línea 7 del metrobús está sin servicio entre las estaciones Peralvillo y Tres Culturas.

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Cientos de automovilistas rodean la zona por opciones viales como avenida de Los Insurgentes, Circuito Interior, Eje uno oriente, avenida Circunvalación y Congreso de la Unión.

En tanto, los peatones y usuarios del transporte público caminan largas distancias para tomar otras opciones y llegar a su destino. Como es el caso de Ángel Martínez, quien se dirigía a su empleo y ya no llegó.

La intención de los manifestantes era llegar al Ángel de la Independencia, donde se reunirían con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), explicó Emilio Taboada, representante del grupo.

Comentó a EL UNIVERSAL que su objetivo es defender las necesidades del campo mexicano, como los precios justos, la seguridad en carreteras y una mejor regulación de los granos básicos en el T-MEC.

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Confirmo que se han acercado autoridades gubernamentales para tratar de conversar con ellos, pero su intención es llegar al mitin en el Ángel de la Independencia.

Sobre el Canal del Norte, hay una serie de autobuses y tractores que mantienen bloqueada la circulación, así como un gran número de policías cercando esta intersección con la Avenida Reforma.

“(Nuestra) identidad es el tractor, es una herramienta de trabajo; no sabemos por qué no quieren que entre, pero en tanto nos sigan prohibiendo el paso, aquí vamos a permanecer”, sentenció Taboada.

Policía Metropolitana mantiene línea de contención

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen una línea de contención y cortes a la circulación en avenida Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Eje 2 Norte, debido a la presencia de manifestantes en la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, los uniformados permanecen en el sitio mientras se desarrollan labores de diálogo con los participantes de la movilización, con el objetivo de evitar el desplazamiento de tráileres y unidades de transporte de carga que presuntamente pretendían bloquear otras vialidades de la capital.

Las autoridades señalaron que el movimiento de vehículos pesados podría representar un riesgo para otros usuarios de la vía pública, por lo que se mantiene vigilancia y control vehicular en el área para prevenir afectaciones mayores a la movilidad y garantizar condiciones de seguridad.

En paralelo, personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación sostiene acercamientos con los manifestantes para alcanzar un acuerdo que permita que la marcha continúe únicamente con camiones, evitando así el traslado de unidades de carga pesada.

mahc/LL